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Мужчина пытался убить жену булочкой с корицей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Мужчина пытался убить жену булочкой с корицей
Иллюстративное фото
Житель Германии был признан виновным в покушении на убийство за отравление своей жены булочкой с корицей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

IT-специалист из города Эрлангена признался, что добавлял снотворное в самодельную булочку с корицей, которую он подавал своей жене, с которой был в разводе. Мужчина утверждал, что сделал это для того, чтобы подольше навестить их сына.

Однако председательствующий судья процитировал отчет токсикологии, который обнаружил смертельное количество наркотиков в выпечке. По сообщению информационного агентства DPA, женщина выжила, потому что съела только половину булочки.

Окружной суд Нюрнберга в Фюрте постановил, что мужчина оставил женщину на произвол судьбы, тем самым признав тот факт, что она могла умереть. Таким образом, суд проигнорировал ходатайства адвокатов о смягчении приговора.

В результате 39-летнего мужчину приговорили к шести годам и трем месяцам тюремного заключения. Также суд обязал мужчину пройти курс реабилитации от наркозависимости перед заключением в тюрьму.

Ранее в Турции работник автосалона пытался убить своего начальника, подмешав ему в чай слюну, купленную у пациента с COVID-19.


Источник: tengrinews.kz
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