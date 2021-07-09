На юге Казахстана верблюдов поражает опасная болезнь

Ветеринарные специалисты отмечают, что главная причина вспышки заболевания у животных – слабый иммунитет из-за недоедания



В селах Аккум, Каракум и Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области у местных жителей болеет скот – верблюды.



У животных, буквально, гниют, разлагаются и отпадают копыта.



На сегодня зарегистрировано уже 24 случая заболевания, - рассказал прессе заместитель руководителя областного управления ветеринарии Ануарбек Дармаганбетов. – Ветеринарные специалисты проводят исследование заболевших животных, пролечивают их, и мы знаем, что это за болезнь. Это некробактериоз, которым, кстати, могут болеть любые виды животных".



Некробактериоз – это инфекционная болезнь, протекающая подостро и хронически, характеризующаяся язвенно-некротическим воспалением кожи, слизистых оболочек и внутренних органов. Возбудитель ее Fusobacterium necroforит.



Болеют некробактериозом животные всех видов и человек (зооантропоноз). Если некробактериоз не лечить, он приводит к летальным исходам.



"Особенно распространено это заболевание у животных с низким иммунитетом, которые из-за недостаточного кормового питания, засухи оказались тощими, невыносливыми, - отметил Дармаганбетов. – У верблюдов как раз чаще всего бывают поражены некробактериозом лапы, разрушается их мозольный слой".



Всех выявленных в Аральском районе больных животных сейчас лечат, деньги на препараты выделяют хозяева скота.



"Верблюдам вводят такие препараты, как "Бициллин-3", "АСД фракция-3", "Ашокси", "Нитокс-200", курс лечения стоит восемь-десять тысяч тенге", - уточнил Дармаганбетов.



У верблюдов с признаками заболевания на всякий случай ветеринарами взяты дополнительные пробы. Они будут сданы в филиал республиканской ветеринарной лаборатории в Кызылординской области для более широких исследований.