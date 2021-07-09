«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Июля
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.8 KZT
  • €1 = 508.58 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На юге Казахстана верблюдов поражает опасная болезнь

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:58
На юге Казахстана верблюдов поражает опасная болезнь
Sputnik / Ляля Лилова
Ветеринарные специалисты отмечают, что главная причина вспышки заболевания у животных – слабый иммунитет из-за недоедания

В селах Аккум, Каракум и Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области у местных жителей болеет скот – верблюды.

У животных, буквально, гниют, разлагаются и отпадают копыта.

На сегодня зарегистрировано уже 24 случая заболевания, - рассказал прессе заместитель руководителя областного управления ветеринарии Ануарбек Дармаганбетов. – Ветеринарные специалисты проводят исследование заболевших животных, пролечивают их, и мы знаем, что это за болезнь. Это некробактериоз, которым, кстати, могут болеть любые виды животных".

Некробактериоз – это инфекционная болезнь, протекающая подостро и хронически, характеризующаяся язвенно-некротическим воспалением кожи, слизистых оболочек и внутренних органов. Возбудитель ее Fusobacterium necroforит.

Болеют некробактериозом животные всех видов и человек (зооантропоноз). Если некробактериоз не лечить, он приводит к летальным исходам.

"Особенно распространено это заболевание у животных с низким иммунитетом, которые из-за недостаточного кормового питания, засухи оказались тощими, невыносливыми, - отметил Дармаганбетов. – У верблюдов как раз чаще всего бывают поражены некробактериозом лапы, разрушается их мозольный слой".

Всех выявленных в Аральском районе больных животных сейчас лечат, деньги на препараты выделяют хозяева скота.

"Верблюдам вводят такие препараты, как "Бициллин-3", "АСД фракция-3", "Ашокси", "Нитокс-200", курс лечения стоит восемь-десять тысяч тенге", - уточнил Дармаганбетов.

У верблюдов с признаками заболевания на всякий случай ветеринарами взяты дополнительные пробы. Они будут сданы в филиал республиканской ветеринарной лаборатории в Кызылординской области для более широких исследований.


Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика