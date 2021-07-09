Определена черта бедности в Казахстане

Директор Департамента развития политики социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения Аскар Ниязов озвучил средний по Казахстану размер черты бедности, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"АСП (адресная социальная помощь. - Прим.) у нас предоставляется семьям с низким доходом, то есть тот среднедушевой доход семьи, который составляет ниже 70 процентов от прожиточного минимума. 70 процентов прожиточного минимума - это черта бедности. Размер АСП зависит от дохода семьи.



То есть размер АСП определяется в виде разницы между чертой бедности и доходом семьи на каждого члена семьи. То есть если в семье, к примеру, трое детей и двое родителей, один из родителей в декретном отпуске, второй родитель осуществляет трудовую деятельность, но заработная плата - 50 тысяч, получается, что на каждого члена семьи сумма будет составлять по 10 тысяч тенге ежемесячно. В этом случае у нас черта бедности составляет 24 012 тенге, это в среднем по республике", - сказал Аскар Ниязов.



Представитель Министерства труда и соцзащиты населения объяснил, что черта бедности в каждом регионе определяется самостоятельно в зависимости от экономического уровня жизни региона.



"В этом случае средний размер АСП у нас будет составлять на каждого члена семьи по 14 тысяч тенге на каждого. На пять человек это порядка 70 тысяч тенге ежемесячно. Поэтому размер АСП не зависит от определенного... размер АСП не зафиксирован. Он зависит от дохода семьи", - ответил он.



Ранее один из аналитических порталов подсчитал, что жителей Казахстана с доходами ниже прожиточного минимума стало на 20 процентов больше. В четвертом квартале 2020 года количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 12 процентов за год, до 140,6 тысячи. В этих домохозяйствах проживало 858,5 тысячи человек - сразу на 20,1 процента больше, чем годом ранее. Больше всего семей с доходом ниже прожиточного минимума проживает в Туркестанской области - 19,9 процента, или 27,9 тысячи домохозяйств.