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Казахстан может отправить своих солдат на границу с Афганистаном

Просмотров:693 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Казахстан может отправить своих солдат на границу с Афганистаном
Иллюстративное фото
Об этом рассказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.

Казахстанских миротворцев могут отправить на таджикско-афганскую границу при определенных условиях в случае обострения ситуации в Афганистане, передает BaigeNews.kz.

"Для того, чтобы отправить свой какой-то контингент для обеспечения и поддержания международного мира и безопасности, нам необходимо выполнить несколько условий. Одно из условий - это прежде всего официальное обращение одной из сторон стран ОДКБ для оказания практической помощи", - сказал Дандыбаев.

По его словам, требуется решение на уровне Совета коллективной безопасности и ратификация парламентом.

"Лишь с разрешения парламента нашей страны будет направление какого-либо ограниченного контингента для выполнения своей международной миссии. При выполнении этих условий мы, соответственно, будем готовы для выполнения своих международных обязательств", - уточнил он.

5 июля пресс-центр Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил о переходе через приграничные участки на территорию страны 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, которые вынуждены были отступить в ходе вооруженных столкновений с талибами. За последние две недели произошло уже несколько таких случаев. В пресс-центре отметили, что, исходя из принципа добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана, афганским военным разрешили перейти на таджикскую территорию.


Источник: baigenews.kz
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