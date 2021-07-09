Казахстан может отправить своих солдат на границу с Афганистаном

Об этом рассказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.



Казахстанских миротворцев могут отправить на таджикско-афганскую границу при определенных условиях в случае обострения ситуации в Афганистане, передает BaigeNews.kz.



"Для того, чтобы отправить свой какой-то контингент для обеспечения и поддержания международного мира и безопасности, нам необходимо выполнить несколько условий. Одно из условий - это прежде всего официальное обращение одной из сторон стран ОДКБ для оказания практической помощи", - сказал Дандыбаев.



По его словам, требуется решение на уровне Совета коллективной безопасности и ратификация парламентом.



"Лишь с разрешения парламента нашей страны будет направление какого-либо ограниченного контингента для выполнения своей международной миссии. При выполнении этих условий мы, соответственно, будем готовы для выполнения своих международных обязательств", - уточнил он.



5 июля пресс-центр Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил о переходе через приграничные участки на территорию страны 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, которые вынуждены были отступить в ходе вооруженных столкновений с талибами. За последние две недели произошло уже несколько таких случаев. В пресс-центре отметили, что, исходя из принципа добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана, афганским военным разрешили перейти на таджикскую территорию.

