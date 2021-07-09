Казахстан может отправить своих солдат на границу с Афганистаном

Об этом рассказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.
Казахстанских миротворцев могут отправить на таджикско-афганскую границу при определенных условиях в случае обострения ситуации в Афганистане, передает BaigeNews.kz.
"Для того, чтобы отправить свой какой-то контингент для обеспечения и поддержания международного мира и безопасности, нам необходимо выполнить несколько условий. Одно из условий - это прежде всего официальное обращение одной из сторон стран ОДКБ для оказания практической помощи", - сказал Дандыбаев.
По его словам, требуется решение на уровне Совета коллективной безопасности и ратификация парламентом.
"Лишь с разрешения парламента нашей страны будет направление какого-либо ограниченного контингента для выполнения своей международной миссии. При выполнении этих условий мы, соответственно, будем готовы для выполнения своих международных обязательств", - уточнил он.
5 июля пресс-центр Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил о переходе через приграничные участки на территорию страны 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, которые вынуждены были отступить в ходе вооруженных столкновений с талибами. За последние две недели произошло уже несколько таких случаев. В пресс-центре отметили, что, исходя из принципа добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана, афганским военным разрешили перейти на таджикскую территорию.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.