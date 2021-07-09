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Токаев: Готовы предоставить вакцину нуждающимся странам

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 16:32
Токаев: Готовы предоставить вакцину нуждающимся странам
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, а также обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит председателя Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра в Казахстан и регион является свидетельством возрастающей роли Центральной Азии.

Глава государства полагает, что международное сообщество должно быть более сплоченным в деле противодействия последствиям пандемии.

"Казахстан как ответственный член международного сообщества будет прилагать все усилия для преодоления этого кризиса. Мы разработали нашу собственную вакцину. В будущем, в случае необходимости, мы готовы предоставить ее нуждающимся странам", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Волкан Бозкыр поблагодарил Президента за теплый прием и высоко оценил итоги деятельности Казахстана в Совете Безопасности ООН, а также проводимую работу по урегулированию сирийского конфликта.


Во время беседы также затронуты вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности в контексте ситуации в Афганистане.


Источник: tengrinews.kz
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