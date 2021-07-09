"Мы прошли точку невозврата" - Досым Сатпаев об экологических рисках Казахстана

Известный политолог Досым Сатпаев поделился мнением об экологических рисках Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На своих страницах в соцсетях политолог Досым Сатпаев написал, что Казахстан в ближайшем будущем может столкнуться с острым дефицитом воды. Уже сейчас из-за засухи в западных регионах страны погибает скот. В июне засуху прогнозируют и в других регионах. Кроме того, воды из реки Урал может не хватить для водоснабжения Западного Казахстана.



Политолог также отметил, что в научном журнале "Communications Earth & Environment" появились прогнозы о том, что до конца XXI века уровень Каспийского моря может уменьшиться на 9–18 метров из-за снижения объема воды в реках. Озеру Балхаш грозит обмеление в связи с увлечением водозабора из трансграничных рек со стороны Китая в СУАР. Подобные проблемы, по словам Сатпаева, наблюдаются и в соседних с Казахстанским регионах Кыргызстана и Узбекистана.



"Но настоящая катастрофа начнется, когда таяние ледников приведет к еще большему сокращению водных ресурсов Центральной Азии. И, как ни печально, но призыв "Сэкономь воду для своих детей!", введение водосберегающих технологий (как это давно сделали некоторые страны) уже вряд ли поможет. Это может лишь оттянуть, но вряд ли остановить уже запущенный эффект домино, который будет влиять на рост бедности, продовольственную безопасность, здравоохранение и появление новых заболеваний, на миграционные потоки и ужесточение конкуренции за водные ресурсы в регионе. А все вместе на политическую и экономическую стабильность в Казахстане", - написал Досым Сатпаев.



Политолог рассказал, что в 2020 году они проводили экспертный опрос по антикризисному менеджменту. Среди семи кризисных ситуаций, которые могут угрожать Казахстану, несколько имели отношение к экологии.



"Например, на втором месте оказался дефицит воды, который может привести к военным конфликтам с соседними странами. Недавний пограничный вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном в том числе был связан с доступом к источникам воды. На пятом месте стояло глобальное потепление и климатические изменения. А на седьмом месте оказалась угроза появления экологических беженцев. Все это указывает на то, что на государственном уровне давно уже пора менять весь механизм разработки стратегических программ развития страны с акцентом на возможные экологические риски и угрозы. Насколько известно, в наше национальное законодательство уже включены нормы по адаптации к изменению климата, чтобы учитывать климатические риски. Но сделали это слишком поздно", - добавил политолог.



Досым Сатпаев заключил, что в случае с Казахстаном нужно ввести новый вид кризиса, когда даже если известно, какие будущие кризисы нас ждут, но неизвестно, как успешно будет к ним готовиться власть и как эффективно она станет нейтрализовывать последствия.



В июне казахстанские синоптики сообщали о сильной засухе в шести областях страны, которая продолжалась в течение всего месяца. В регионах страны, столкнувшихся с нехваткой кормов, началась гибель скота.



Напомним, что в последнем отчете ООН засуху оценили как один из глобальных рисков. Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже в этом столетии.