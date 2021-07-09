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Казахская женщина никогда не носила паранджу и всегда была уважаема — Дарига Назарбаева

Просмотров:404 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Казахская женщина никогда не носила паранджу и всегда была уважаема — Дарига Назарбаева
Photo : пресс-служба сената парламента Республики Казахстан
Депутат мажилиса, старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назрабаева рассказала о роли казахской женщины в обществе и о собственном воспитании в семье Елбасы.

Во время документального фильма "Qazaq: history of the golden man" режиссер Оливер Стоун поинтересовался у Дариги Назарбаевой, была ли в казахских степях традиция — носить паранджу.

"Никогда такого не было в нашей традиции, и казахская женщина всегда занимала в обществе особое, уважаемое и почетное место - хозяйка в доме, хранительница очага. Я это знаю даже на примере моей семьи", – ответила мажилисвумен.


Старшая дочь Елбасы также поделилась, что в их семье всегда культивировалось уважение к отцу — Нурсултану Назарбаеву. При этом дети не воспринимали его как высокопоставленного человека, а ценили и уважали как отца.

"Я не выросла в семье президента, никогда он свои рабочие вопросы не приносил, и дома мы не обсуждали, как продвигается его карьера и какую должность он занимает в разное время. Наша мама культивировала буквально к нему беспрекословное, уважительное отношение. Когда он приходил вечером домой уставший, мы все бежали его встречать, каждый старался подать ему тапочки, помочь ему раздеться", – рассказала Дарига Назарбаева.


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 2 )

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касым (Посетители) Сегодня, 20:58
Согласно священному Корану и Сунне Пророка ﷺ, женщина не должна демонстрировать посторонним свою красоту. В Коране сказано (смыл): «Пусть они (верующие женщины) не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны (т.е. овал лица и кистей рук), и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди ...» (сура «ан-Нур» 31). Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что однажды Асма, дочь Абу Бакра, пришла к Посланнику Аллаха ﷺ в тонкой одежде. Пророк ﷺ отвернулся от неё и сказал: «О Асма! Женщина, которая достигла совершеннолетия, не должна открывать места, кроме этих мест», – показывая на лицо и кисти рук». Согласно этому мусульманкам предписано полностью покрывать свою голову вместе с шеей за исключениям лица. Всевышний создал мужчин и женщин влекущими к друг другу, а открытость женщины толкает мужчину на запретные действия приводящие к плохим последствиям. Одетая согласно предписанию девушка обережена от взора посторонних мужчин и подчеркивает своё целомудрие.
 
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касым (Посетители) Сегодня, 20:38
Если бы эти слова говорила Дина Нурпеисова то я бы промолчал. Пусть посмотрит на её фото

Я свою маму до конца её смерти не видел чтобы она была без орамал на голове
 
 

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