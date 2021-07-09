Казахская женщина никогда не носила паранджу и всегда была уважаема — Дарига Назарбаева

Photo : пресс-служба сената парламента Республики Казахстан
Депутат мажилиса, старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назрабаева рассказала о роли казахской женщины в обществе и о собственном воспитании в семье Елбасы.
Во время документального фильма "Qazaq: history of the golden man" режиссер Оливер Стоун поинтересовался у Дариги Назарбаевой, была ли в казахских степях традиция — носить паранджу.
"Никогда такого не было в нашей традиции, и казахская женщина всегда занимала в обществе особое, уважаемое и почетное место - хозяйка в доме, хранительница очага. Я это знаю даже на примере моей семьи", – ответила мажилисвумен.
Старшая дочь Елбасы также поделилась, что в их семье всегда культивировалось уважение к отцу — Нурсултану Назарбаеву. При этом дети не воспринимали его как высокопоставленного человека, а ценили и уважали как отца.
"Я не выросла в семье президента, никогда он свои рабочие вопросы не приносил, и дома мы не обсуждали, как продвигается его карьера и какую должность он занимает в разное время. Наша мама культивировала буквально к нему беспрекословное, уважительное отношение. Когда он приходил вечером домой уставший, мы все бежали его встречать, каждый старался подать ему тапочки, помочь ему раздеться", – рассказала Дарига Назарбаева.
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