Таджикистан просит помощи у ОДКБ

Оперативная группа ОДКБ прибыла в Таджикистан для выяснения обстановки



Напряжённость на таджикско-афганской границе продолжает нарастать, в связи с чем Душанбе вынужден был запросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает официальный сайт Организации в четверг, 8 июля.



Вечером 7 июля состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ в режиме видеоконференции, на котором выступил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов. Он отметил, что Вооружённые силы Таджикистана пытаются контролировать ситуацию на афганской границе, однако справиться с этим только лишь своими силами будет сложно, признал Султонов. И напомнил, что самая протяжённая граница с Афганистаном – у Таджикистана.



«Мы принимаем необходимые меры по сдерживанию ситуации. Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным. Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ. Поэтому хотели бы призвать государства-члены Организации внести свою лепту в полную реализацию Решения Совета коллективной безопасности (СКБ) от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы»,



– заявил полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ.



Оперативная группа ОДКБ под руководством начальника Объединённого штаба Организации генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Таджикистан ещё накануне заседания Постоянного совета ОДКБ с целью выяснения обстановки в приграничных районах. По итогам мониторинга ситуации будут подготовлены предложения по дальнейшим действиям в формате ОДКБ.



Расположенная в Таджикистане российская военная база оснащена всем необходимым для урегулирования ситуации на афганской границе, рассказал журналистам заместитель главы МИД Российской Федерации Андрей Руденко.



«Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Северном Афганистане. Мы так понимаем, там достаточно напряжённая обстановка, поскольку, по некоторым данным, 70 процентов границы контролируется движением «Талибан»* (организация запрещена в России). Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты», – добавил замминистра.



В Киргизии также готовы оказать помощь Таджикистану в охране государственной границы, поскольку ситуация в Афганистане представляет угрозу для всех стран Центральной Азии, объявил глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.



О помощи Таджикистану заявил и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров, выступая в четверг, 8 июля, в Дальневосточном федеральном университете с лекцией о международной деятельности России.



«Если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ. Мы свои обязательства будем выполнять», – отметил Сергей Лавров.