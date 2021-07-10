Еще 3130 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 798,

в городе Алматы – 491,

в городе Шымкенте – 246,

в Акмолинской области – 108,

в Актюбинской области – 104,

в Алматинской области – 118,

в Атырауской области – 160,

в ВКО – 80,

в Жамбылской области – 43,

в ЗКО – 198,

в Карагандинской области – 325,

в Костанайской области – 53,

в Кызылординской области – 50,

в Мангистауской области – 137,

в Павлодарской области – 130,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 49.



Всего в стране подтверждено 451 130 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 717,

в городе Алматы - 161,

в городе Шымкенте - 101,

в Акмолинской области - 29,

в Актюбинской области - 60,

в Алматинской области - 41,

в Атырауской области - 140,

в ВКО - 82,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 117,

в Карагандинской области - 333,

в Костанайской области - 61,

в Кызылординской области – 36,

в Мангыстауской области - 50,

в Павлодарской области - 77,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 26.



Всего в стране выздоровело 410 150 человек от COVID-19