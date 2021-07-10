Еще 3130 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 798, в городе Алматы – 491, в городе Шымкенте – 246, в Акмолинской области – 108, в Актюбинской области – 104, в Алматинской области – 118, в Атырауской области – 160, в ВКО – 80, в Жамбылской области – 43, в ЗКО – 198, в Карагандинской области – 325, в Костанайской области – 53, в Кызылординской области – 50, в Мангистауской области – 137, в Павлодарской области – 130, в СКО – 40, в Туркестанской области – 49.
Всего в стране подтверждено 451 130 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 717, в городе Алматы - 161, в городе Шымкенте - 101, в Акмолинской области - 29, в Актюбинской области - 60, в Алматинской области - 41, в Атырауской области - 140, в ВКО - 82, в Жамбылской области - 31, в ЗКО - 117, в Карагандинской области - 333, в Костанайской области - 61, в Кызылординской области – 36, в Мангыстауской области - 50, в Павлодарской области - 77, в СКО - 25, в Туркестанской области - 26.
Всего в стране выздоровело 410 150 человек от COVID-19
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