Юношу изнасиловали в мечети в Алматы

АЛМАТЫ, 10 июл — Sputnik. Охранник алматинской мечети Нур-Мубарак, что находится в Бостандыкском районе города, подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летнего парня. Об этом в Facebook сообщила адвокат Айман Умарова.
"Я нахожусь в Бостандыкском отделении полиции. Мы в таком шоке выходим. Здесь мать и мальчишка, в отношении которого охранник совершил насильственные действия сексуального характера. Один охранник. Это произошло в мечети Нур-Мубарак. Ребенок опознал, но ему сложно. Парню 18 лет, у него чуть-чуть задержка развития, он дееспособный и подробно рассказал о том, что происходило", - говорит Умарова.
Со слов юноши, "охранник завел его в мечети в свою комнату, привязал руки-ноги, долго держал его в таком виде, совершал извращения. Делал это не один раз... Он воспользовался задержкой в развитии" молодого человека, рассказала Умарова.
Адвокат опасается, что подозреваемого могут отпустить домой, пока проводят экспертизы.
Между тем в департаменте полиции Алматы корреспонденту Sputnik Казахстан сообщили, что заявление по данному факту в управление полиции Бостандыкского района поступило в четверг, 8 июля.
"Зарегистрировано оно в едином реестре досудебного расследования по статье 121 Уголовного кодекса Казахстана. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый – гражданин К., 1975 года рождения, был сразу же задержан. Сейчас он находится в управлении полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказали в ДП.
Вместе с тем в рамках производства запланировано проведение комплекса необходимых следственно-оперативных мероприятий.
В ДП заверили, что расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, всесторонности и объективности.
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