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Туристам полюбился «самый смертоносный в мире» сад

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Туристам полюбился «самый смертоносный в мире» сад
Фото: @AlnwickGarden / Twitter
В Великобритании сад, известный как «самый смертоносный в мире» (The Poison Garden), стал популярным местом среди туристов. В нем представлены только опасные для человека растения, поэтому посетить его возможно только в сопровождении гида, сообщает The Mirror.

Сад, который полюбился туристам, находится в британском графстве Нортумберленд и является лишь частью сада Алник. Вход на опасные аллеи преграждают ворота с надписью «Эти растения могут вас убить». Во время прогулки по саду туристам строго запрещено нюхать, трогать или пробовать растения на вкус. Отмечается, что некоторые гости теряли сознание, вдыхая пары некоторых цветов.

В саду растут около сотни «ядовитых, дурманящих и наркотических» растений, среди которых и красивые цветы со смертельными ягодами, листьями и стеблями. Идея разбить такой сад возникла у герцогини Нортумберлендской, стремившейся отказаться от обычных трав. Однако главный садовник Тревор Джонс сообщил, что многие из опасных обитателей сада стали уже привычными для гостей.

«Это обычные растения. Многие из них мы называем комнатными или садовыми, они растут в садах. Но никто не знает об их опасности», — подчеркнул Джонс. Чтобы ухаживать за растениями, персоналу необходимо надевать специальные защитные костюмы.

Ранее на пляжах Сочи обнаружили ядовитое растение. Это сорняк — витекс прибрежный, который может вытеснить редкую прибрежную флору.


Источник: lenta.ru
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