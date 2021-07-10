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Президент Токаев поручил пересмотреть меры против коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Президент Токаев поручил пересмотреть меры против коронавируса
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране нужно разработать новую стратегию с кардинальным пересмотром мер противодействия коронавирусу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это в первую очередь означает поиск вверенных подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и жизнедеятельностью государства. Парадигма борьбы с коронавирусом меняется на наших глазах. Многим странами уже не ставится задача свести передачу вируса к нулю", - сказал Президент на расширенном заседании правительства.

По словам Президента, актуальная задача - минимизация крупных очагов инфицирования и недопущения перегрузки системы здравоохранения.

"Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальным пересмотром мер противодействия вирусу. Новые штаммы могут инфицировать даже вакцинированных людей. Теперь мы в этом убедились. Однако иммунизация снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого и следует исходить. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования. Главная цель - снижение тяжелых случаев и смертности, а также лечение сложных пациентов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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