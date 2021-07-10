«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 10 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.34 KZT
  • €1 = 508.9 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Справедливыми считает Токаев претензии дальнобойщиков к качеству платных дорог

Просмотров:562 Опубликовано: Сегодня, 14:33
Справедливыми считает Токаев претензии дальнобойщиков к качеству платных дорог
Фото из открытых источников
Астана. 10 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает справедливыми претензии дальнобойщиков к качеству платных дорог, сообщает официальный источник.

«Теперь о качестве автомобильных дорог. Этот фактор играет ключевую роль в повышении транспортного потенциала страны. При этом, качество ремонта дорог по прежнему вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог», - сказал Токаев в субботу на расширенном заседании правительства, добавив, что недавние протесты дальнобойщиков и перевозчиков тому подтверждение.

Вместе с тем, он считает введение платных дорог правильным решением, которое соответствует общей мировой практике.

«Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис. Бизнес и граждане должны понимать, что называется, чувствовать новое качество дорожной инфраструктуры. Прошу правительство держать данный вопрос на особом контроле», - сказал глава государства.

Напомним, 30 мая дальнобойщики во многих регионах Казахстана начали акции протеста против платных дорог. По мнению водителей фур, качество казахстанских дорог не соответствует тому, чтобы платить за проезд по ним. На фоне протестов в АО «НК «КазАвтоЖол» пообещали рассмотреть предложения дальнобойщиков. 2 июня ситуацию прокомментировали в мажилисе – так, по мнению депутатов, повышение тарифа на платных трассах вызовет рост цен на продукты и товары, и указали на справедливость претензий водителей. В этот же день министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил о том, что в Казахстане не планируется отказываться от планов взимать плату за проезд на ряде участков республиканских трасс. По его утверждению, с момента утверждения в 2013 году действующих тарифов за проезд на платных автодорогах прошло несколько девальваций и тарифы достаточно комфортны.

Указанным событиям предшествовала информация «ҚазАвтоЖола», который 20 мая заявил о том, что с июня в Казахстане станут платными почти 20 участков республиканских трасс общей протяженностью почти 6 тыс. км. Это участки: Шымкент-граница Узбекистана, Уральск-граница РФ (Саратов), Уральск-граница РФ (Самара), граница РФ (Оренбург)-Актобе, Щучинск-Петропавловск, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Капшагай-Талдыкорган, Карабутак-Кызылорда, Ақтобе-Уральск, Атырау- Бейнеу-граница Узбекистана, Актау-Бейнеу, Костанай-граница РФ (Троицк), Нур-Султан-Костанай, Павлодар-граница РФ (Омск), Нур-Султан-Павлодар, Павлодар-Семей-Калбатау.

9 июня «ҚазАвтоЖол» после протестов дальнобойщиков озвучил новые планы по взиманию платы за проезд по дорогам Казахстана – на этот раз в нацкомпании заявили не о 20, а о пяти платных участках, которые хотят ввести в 2021 году. В тот же день в МИИР заявили о том, что за январь-май с платных дорог Казахстана собрано Т2,3 млрд.

19 июня стал известен ответ министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова на запрос депутатов мажилиса, из которого следует, что в случае с введением в Казахстане платных дорог правительство исполняет решения, утвержденные еще в 2012 году первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Daulet201999
  • Ну Ну
  • alixah
  • Василий Кравчук
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:58
Мы оплатили строительство этих дорог! Теперь ещё будем оплачивать проезд?
Пусть инвесторы строят за СВОИ средства автобаны и взымают плату!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика