Справедливыми считает Токаев претензии дальнобойщиков к качеству платных дорог

Астана. 10 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает справедливыми претензии дальнобойщиков к качеству платных дорог, сообщает официальный источник.



«Теперь о качестве автомобильных дорог. Этот фактор играет ключевую роль в повышении транспортного потенциала страны. При этом, качество ремонта дорог по прежнему вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог», - сказал Токаев в субботу на расширенном заседании правительства, добавив, что недавние протесты дальнобойщиков и перевозчиков тому подтверждение.



Вместе с тем, он считает введение платных дорог правильным решением, которое соответствует общей мировой практике.



«Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис. Бизнес и граждане должны понимать, что называется, чувствовать новое качество дорожной инфраструктуры. Прошу правительство держать данный вопрос на особом контроле», - сказал глава государства.



Напомним, 30 мая дальнобойщики во многих регионах Казахстана начали акции протеста против платных дорог. По мнению водителей фур, качество казахстанских дорог не соответствует тому, чтобы платить за проезд по ним. На фоне протестов в АО «НК «КазАвтоЖол» пообещали рассмотреть предложения дальнобойщиков. 2 июня ситуацию прокомментировали в мажилисе – так, по мнению депутатов, повышение тарифа на платных трассах вызовет рост цен на продукты и товары, и указали на справедливость претензий водителей. В этот же день министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил о том, что в Казахстане не планируется отказываться от планов взимать плату за проезд на ряде участков республиканских трасс. По его утверждению, с момента утверждения в 2013 году действующих тарифов за проезд на платных автодорогах прошло несколько девальваций и тарифы достаточно комфортны.



Указанным событиям предшествовала информация «ҚазАвтоЖола», который 20 мая заявил о том, что с июня в Казахстане станут платными почти 20 участков республиканских трасс общей протяженностью почти 6 тыс. км. Это участки: Шымкент-граница Узбекистана, Уральск-граница РФ (Саратов), Уральск-граница РФ (Самара), граница РФ (Оренбург)-Актобе, Щучинск-Петропавловск, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Капшагай-Талдыкорган, Карабутак-Кызылорда, Ақтобе-Уральск, Атырау- Бейнеу-граница Узбекистана, Актау-Бейнеу, Костанай-граница РФ (Троицк), Нур-Султан-Костанай, Павлодар-граница РФ (Омск), Нур-Султан-Павлодар, Павлодар-Семей-Калбатау.



9 июня «ҚазАвтоЖол» после протестов дальнобойщиков озвучил новые планы по взиманию платы за проезд по дорогам Казахстана – на этот раз в нацкомпании заявили не о 20, а о пяти платных участках, которые хотят ввести в 2021 году. В тот же день в МИИР заявили о том, что за январь-май с платных дорог Казахстана собрано Т2,3 млрд.



19 июня стал известен ответ министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова на запрос депутатов мажилиса, из которого следует, что в случае с введением в Казахстане платных дорог правительство исполняет решения, утвержденные еще в 2012 году первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.