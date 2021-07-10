За что в Казахстане могут оштрафовать владельцев кошек

Жительницу Актобе оштрафовали за кормление кошек на улице. Насколько это законно и что делать неравнодушным к судьбе животных людям, пишет газета «Диапазон».
На сайте газеты вышла новость о женщине из этого города. Она периодически подкармливает бездомных кошечек, а ее соседка уверяет, что это незаконно. К обсуждению новости присоединились и другие казахстанцы, считающие, что всех «любителей» бездомных животных пора бы уже начать штрафовать.
Юрист Алена Дуля дала ответ на это. По казахстанскому законодательству кормление животных на улицах не запрещено, а вот выписывание штрафа за это может стать незаконным. Поэтому, если вам выписали такой штраф, вы можете смело обратиться в прокуратуру или обжаловать его в суде. Дело вы точно выиграете, но это распространяется только на кормление бездомных животных.
Если же вы владелец животного, которое оставили на улице, но периодически все равно подкармливаете, за это вы действительно можете понести административную ответственность, так как не обеспечили надлежащие условия содержания животного. Данное требование действительно ко всем владельцам животным.
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