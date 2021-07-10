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Во время авиарейса Шымкент - Алматы умер ребенок

Просмотров:375 Опубликовано: Сегодня, 18:07
Во время авиарейса Шымкент - Алматы умер ребенок
Фото: inform.kz
Инцидент произошел 9 июля во время выполнения рейса КС 972 сообщением Шымкент - Алматы авиакомпании Аir Astana, передает zakon.kz.

Аяла Конакбаева была пассажиркой рейса КС 972. По ее словам, ребенок был болен лейкозом, ему сделали пересадку костного мозга.

Они, видимо, летели на лечение. Примерно через 10 минут после того, как самолет взлетел, у ребенка началась паника, и он стал задыхаться. Бортпроводник дала ему кислородную маску и начала успокаивать. Я говорю: «Ребята, у него руки синеют, надо измерить ему давление и надо разворачиваться».

В пресс-службе Аir Astana корреспонденту zakon.kz сообщили, что во время взлета мальчику стало плохо. Экипаж подключил его к кислородному баллону, с помощью которого он дышал в течение 30 минут. Во время снижения самолета пассажир потерял сознание. Экипаж сделал ему сердечно-легочную реанимацию во время и после посадки самолета, был применен дефибриллятор.

В аэропорту ребенок был передан врачам, но, к сожалению, спасти его не удалось. Аir Astana выражает глубокие соболезнования родным и близким мальчика.


Источник: zakon.kz
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