Во время авиарейса Шымкент - Алматы умер ребенок

Инцидент произошел 9 июля во время выполнения рейса КС 972 сообщением Шымкент - Алматы авиакомпании Аir Astana, передает zakon.kz.
Аяла Конакбаева была пассажиркой рейса КС 972. По ее словам, ребенок был болен лейкозом, ему сделали пересадку костного мозга.
Они, видимо, летели на лечение. Примерно через 10 минут после того, как самолет взлетел, у ребенка началась паника, и он стал задыхаться. Бортпроводник дала ему кислородную маску и начала успокаивать. Я говорю: «Ребята, у него руки синеют, надо измерить ему давление и надо разворачиваться».
В пресс-службе Аir Astana корреспонденту zakon.kz сообщили, что во время взлета мальчику стало плохо. Экипаж подключил его к кислородному баллону, с помощью которого он дышал в течение 30 минут. Во время снижения самолета пассажир потерял сознание. Экипаж сделал ему сердечно-легочную реанимацию во время и после посадки самолета, был применен дефибриллятор.
В аэропорту ребенок был передан врачам, но, к сожалению, спасти его не удалось. Аir Astana выражает глубокие соболезнования родным и близким мальчика.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.