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Глобальные пандемии случаются каждые 100 лет: Случайное совпадение или зловещий заговор?

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 19:04
Глобальные пандемии случаются каждые 100 лет: Случайное совпадение или зловещий заговор?
Фото из открытых источников
Начиная с 14 века в каждый 20-й год нового века происходила сильная вспышка смертельного инфекционного заболевания. И это действительно так, а не махинации с числами. Что стоит за этими странными цикличными эпидемиями?

Вспышка пандемии COVID-19 затронула весь мир. В каждой стране десятки или сотни тысяч зараженных и тысячи погибших.

Каждую неделю власти придумывают новые правила и меры в попытке уменьшить распространение болезни, но далеко не во всех странах у них это получается.

Врачи бьют тревогу, убеждая людей ограничивать свои социальные контакты и оставаться дома, чтобы избежать заражения. Между тем, историки делают то, что любят больше всего - копаются в прошлом в поисках аналогов.

И недавно они заметили странную закономерность: В последние 700 лет каждый 20-й год века вспыхивала массовая эпидемия смертельной болезни. Ниже мы собрали любопытную подборку, подтверждающую эту теорию (Паранормальные новости - paranormal-news.ru).

1320 год стал символом крупнейшей вспышки чумы под названием "Черная смерть". Пандемия началась в восточном Китае, после чего быстро дошла до Индии, а после по торговым путям добралась и до Европы.

Пандемия "Черной смерти" продолжалась почти 30 лет и основной ее пик пришелся на 1345-1355 годы. За это время умерла практически половина населения Европы, а в общей сложности в мире погибло около 70 миллионов человек, что составляло в ту эпоху примерно четверть мирового населения.

В 1420 год массовая пандемия вспыхнула на территории Царской России. В летописях она описывается как жестокий мор. Первые небольшие вспышки пришлись еще на самое начало 1400-х, но затрагивали лишь отдельные города или поселения, а в 1420 году мор начал нарастать как снежный ком и о нем стали сообщать во всех летописях.

Симптомы болезней были описаны в разных местах по разному, но историки считают, что по Руси распространились сразу две формы чумы - легочная и бубонная.

Среди самых пострадавших городов были Псков, Великий Новгород, Ростов, Ярославль, Кострома, Галич и др, то есть практически все основные русские города того времени, кроме Москвы. Смертность от мора была настолько велика, что не хватало людей, чтобы убирать урожай с полей, и вскоре на тех, кто выжил, обрушился еще и жестокий голод. Длился этот мор с краткими перерывами до 1428 года, убив "многие тысячи людей".

1520 год в Европе считается временем эпидемии оспы. По словам ученых, она проникла из азиатских стран и что заражение перешло к людям от верблюдов. Вирус быстро разошелся по всей Европе и бушевал на протяжении ста следующих лет.

За это время им переболел почти каждый европеец. В это самое время европейцы активно колонизировали Америку и соотвественно занесли туда оспу. И если у европейцев был от оспы хотя бы малейший иммунитет, у индейцев его не было вообще, так как ранее они с этим вирусом еще не сталкивались. Оспы массово скашивала индейское население и от нее вымирали целыми племенами.

1620 год отмечается в истории как вспышка чумы в Северной Африке. Особенно сильно пострадал Алжир, где погибло не менее 30-50 тысяч людей.

1720 год был отмечен появление бубонной чумы в Европе. Она получила прозвище "Марсельская чума", потому что вспышка началась с французского города Марсель. Чума продолжалась два года и в результате погибло свыше 100 тысяч человек.

1820 год был отмечен вспышкой холеры. Эпидемия этого опасного заразного заболевания сначала возникла в Индии, а оттуда быстро разошлась вместе с торговцами по всему миру, охватывая огромные территории Азии, Африки и Европы. Пандемия длилась 7 лет и унесла жизни тысяч человек.

1920 год известен как время "испанского гриппа" ("испанки"). Всего за два года, в которые бушевала пандемия, было заражено более 500 миллионов человек, из которых погибло 100 миллионов. При этом до сих пор неизвестно, откуда именно пошла "испанка" и почему она оказалась такой летальной. У врачей есть лишь некоторые теории на этот счет.

От подобных совпадений мурашки идут по коже, однако скептики уверяют, что в этом нет ничего зловещего и что некое "Мировое Зло" не устраивает эпидемии по графику, как может показаться. Они резонно указывают, что данные совпадения не учитывают множество других массовых вспышек опасных заразных болезней, которые происходили и до 14 века и в другие годы, кроме 20-го.

И тем ни менее как тут не вспомнить разных исследователей, которые считают, что история циклична и что существуют особые периоды, когда вероятность вспышки смертельной болезни или начала войны куда более сильная, чем в другие. Они связывают это с солнечной или планетарной активностью, воздействием на людей космической радиацией, магнитным полем Земли и иными причинами.


Источник: paranormal-news.ru
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