Назван самый ненавистный спортсмен мира

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс признан самым ненавистным спортсменом мира. Об этом сообщают Vesti.kz, передает Tengrinews.kz.



По данным источника, за последние 12 месяцев о баскетболисте грубо отзывались в соцсетях более 122 тысяч раз. На втором месте расположился форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд, однако о нем негативно высказывались гораздо реже - чуть больше 32 тысяч раз.



Тройку самых ненавистных спортсменов замкнул игрок в американский футбол Иом Брэди, который собрал около 28 тысяч оскорбительных комментариев. Четвертое и пятое места заняли баскетболист Кевин Дюрант (24 тысячи комментариев) и автогонщик Бубба Уоллес (21 тысяча) соответственно.



Топ-10 самых ненавистных спортсменов мира



1. Леброн Джеймс (баскетбол) - 122 568 (ругательных комментариев в соцсетях за последние 12 месяцев).

2. Маркус Рашфорд (футбол) - 32 328.

3. Том Брэди (американский футбол) - 28 151.

4. Кевин Дюрант (баскетбол) - 24 370.

5. Бубба Уоллэс (NASCAR) - 21 750.

6. Дэмьен Лиллард (баскетбол) - 20 904.

7. Тревор Бауэр (бейсбол) - 14 083.

8. Криштиану Роналду (футбол) - 11 757.

9. Стефен Карри (баскетбол) - 11 203.

10. Месут Озил (футбол) - 11 192.