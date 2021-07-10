«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 10 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.34 KZT
  • €1 = 508.9 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назван самый ненавистный спортсмен мира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:01
Назван самый ненавистный спортсмен мира
ЛеБрон Джеймс. Фото: Reuters©
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс признан самым ненавистным спортсменом мира. Об этом сообщают Vesti.kz, передает Tengrinews.kz.

По данным источника, за последние 12 месяцев о баскетболисте грубо отзывались в соцсетях более 122 тысяч раз. На втором месте расположился форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд, однако о нем негативно высказывались гораздо реже - чуть больше 32 тысяч раз.

Тройку самых ненавистных спортсменов замкнул игрок в американский футбол Иом Брэди, который собрал около 28 тысяч оскорбительных комментариев. Четвертое и пятое места заняли баскетболист Кевин Дюрант (24 тысячи комментариев) и автогонщик Бубба Уоллес (21 тысяча) соответственно.

Топ-10 самых ненавистных спортсменов мира

1. Леброн Джеймс (баскетбол) - 122 568 (ругательных комментариев в соцсетях за последние 12 месяцев).
2. Маркус Рашфорд (футбол) - 32 328.
3. Том Брэди (американский футбол) - 28 151.
4. Кевин Дюрант (баскетбол) - 24 370.
5. Бубба Уоллэс (NASCAR) - 21 750.
6. Дэмьен Лиллард (баскетбол) - 20 904.
7. Тревор Бауэр (бейсбол) - 14 083.
8. Криштиану Роналду (футбол) - 11 757.
9. Стефен Карри (баскетбол) - 11 203.
10. Месут Озил (футбол) - 11 192.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика