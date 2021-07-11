В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 914, в городе Алматы – 620, в городе Шымкенте – 312, в Акмолинской области – 131, в Актюбинской области – 102, в Алматинской области – 114, в Атырауской области – 256, в ВКО – 71, в Жамбылской области – 51, в ЗКО – 205, в Карагандинской области – 449, в Костанайской области – 81, в Кызылординской области – 54, в Мангистауской области – 116, в Павлодарской области – 137, в СКО – 28, в Туркестанской области – 54.
Всего в стране подтверждено 454 825 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 846, в городе Алматы - 120, в городе Шымкенте - 78, в Акмолинской области - 37, в Актюбинской области - 0, в Алматинской области - 8, в Атырауской области - 141, в ВКО - 71, в Жамбылской области - 0, в ЗКО - 65, в Карагандинской области - 347, в Костанайской области - 5, в Кызылординской области – 25, в Мангыстауской области - 3, в Павлодарской области - 58, в СКО - 19, в Туркестанской области - 34.
Всего в стране выздоровело 412 007 человек от COVID-19
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