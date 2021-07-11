Может ли Казахстан перейти на 4-дневную рабочую неделю

Европейские страны, как Испания и Исландия, перешли на сокращенную рабочую неделю. Такое решение приняли после нескольких лет тестирования формата. Как показало исследование, хуже работать сотрудники не стали. Корреспондент Tengrinews.kz узнал в Министерстве труда и социальной защиты, возможны ли такие изменения в Казахстане.
В пресс-службе Министерства рассказали, что в действующем трудовом законодательстве уже есть возможность работать четыре дня в неделю, если так захочет работодатель.
"При заключении трудового договора, а также в процессе трудовых отношений по письменному соглашению между работником и работодателем работнику может устанавливаться неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе. Вместе с тем установление четырехдневной рабочей недели решается по соглашению сторон трудовых отношений.
В случае установления четырехдневной рабочей недели все предусмотренные трудовым законодательствам права и обязанности как работодателя, так и работника сохраняются. В этой связи внесение каких-либо изменений и дополнений в Трудовой кодекс не требуется, так как оно уже регламентировано действующим трудовым законодательством", - объяснили в ведомстве.
7 июля сообщалось, что на короткую рабочую неделю продолжительностью менее 40 часов переходят в Исландии.
Два эксперимента с сокращением традиционной рабочей недели были организованы в Исландии в 2015 и в 2017 годах в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. Около 2,5 тысячи служащих и рабочих перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю. Сокращение рабочего времени не сопровождалось сокращением зарплаты.
Как выяснилось, хуже работать сотрудники не стали. "Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени. Продуктивность осталась прежней или, напротив, выросла на большинстве тестируемых рабочих мест", - говорится в докладе местной Ассоциации за устойчивую демократию Alda.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.