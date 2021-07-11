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Может ли Казахстан перейти на 4-дневную рабочую неделю

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:45
Может ли Казахстан перейти на 4-дневную рабочую неделю
Фото из открытых источников
Европейские страны, как Испания и Исландия, перешли на сокращенную рабочую неделю. Такое решение приняли после нескольких лет тестирования формата. Как показало исследование, хуже работать сотрудники не стали. Корреспондент Tengrinews.kz узнал в Министерстве труда и социальной защиты, возможны ли такие изменения в Казахстане.

В пресс-службе Министерства рассказали, что в действующем трудовом законодательстве уже есть возможность работать четыре дня в неделю, если так захочет работодатель.

"При заключении трудового договора, а также в процессе трудовых отношений по письменному соглашению между работником и работодателем работнику может устанавливаться неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе. Вместе с тем установление четырехдневной рабочей недели решается по соглашению сторон трудовых отношений.

В случае установления четырехдневной рабочей недели все предусмотренные трудовым законодательствам права и обязанности как работодателя, так и работника сохраняются. В этой связи внесение каких-либо изменений и дополнений в Трудовой кодекс не требуется, так как оно уже регламентировано действующим трудовым законодательством", - объяснили в ведомстве.

7 июля сообщалось, что на короткую рабочую неделю продолжительностью менее 40 часов переходят в Исландии.

Два эксперимента с сокращением традиционной рабочей недели были организованы в Исландии в 2015 и в 2017 годах в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. Около 2,5 тысячи служащих и рабочих перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю. Сокращение рабочего времени не сопровождалось сокращением зарплаты.

Как выяснилось, хуже работать сотрудники не стали. "Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени. Продуктивность осталась прежней или, напротив, выросла на большинстве тестируемых рабочих мест", - говорится в докладе местной Ассоциации за устойчивую демократию Alda.


Источник: Tengrinews.kz
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