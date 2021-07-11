Град и сильный ураган настиг отдыхающих на пляжах Капчагая

Сильная непогода обрушилась на людей, отдыхающих на пляжах Капчагая. Интернет-пользователи делятся в соцсетях видео с кадрами урагана, передает МИА «Казинформ». Ранее было объявлено штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана. В Алматы и Алматинской области прогнозировали грозу и град. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. 9 июля алматинцев предупредили о сильном ветре. Тем не менее, отдыхающих на пляже Капчагайского водохранилища было очень много. Стихия настигла их как раз во время досуга возле воды. На кадрах, которыми поделились пользователи соцсети, виден град и сильные порывы ветра. Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы проинформировали, что нужно делать при сильном ветре: - Необходимо плотно закрыть окна в домах; - Не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины; - По возможности, оставайтесь дома;- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
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