Ученые хотят переименовать названия мотыльков и муравьев из-за расизма

Энтомологи решили переименовать муравьев и мотыльков, американские названия которых содержат слово gypsy, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.



Американские ученые сочли названия "цыганский мотылек" и "цыганский муравей" расистскими. Специалисты планируют переименовать эти виды.



Слово считается "уничижительным для цыганского народа". В США теперь для обозначения цыган используют только самоназвание народа - the Roma.



Это первый случай, когда общее название насекомого хотят переименовать из-за того, что для некоторых групп людей оно является оскорбительным. Как отметил исполнительный директор энтомологического общества Америки Крис Стелциг, прошлое название было обидным для цыганского народа.



Он сообщил, что новые термины будут подобраны уже к концу 2021 года. Согласно опубликованному материалу, цыгане являются крупнейшим этническим меньшинством в Европе, которое сталкивается с дискриминацией по поводу своего происхождения, пишет NPR.