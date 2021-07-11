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Ученые хотят переименовать названия мотыльков и муравьев из-за расизма

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Ученые хотят переименовать названия мотыльков и муравьев из-за расизма
Фото: news.mail.ru
Энтомологи решили переименовать муравьев и мотыльков, американские названия которых содержат слово gypsy, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Американские ученые сочли названия "цыганский мотылек" и "цыганский муравей" расистскими. Специалисты планируют переименовать эти виды.

Слово считается "уничижительным для цыганского народа". В США теперь для обозначения цыган используют только самоназвание народа - the Roma.

Это первый случай, когда общее название насекомого хотят переименовать из-за того, что для некоторых групп людей оно является оскорбительным. Как отметил исполнительный директор энтомологического общества Америки Крис Стелциг, прошлое название было обидным для цыганского народа.

Он сообщил, что новые термины будут подобраны уже к концу 2021 года. Согласно опубликованному материалу, цыгане являются крупнейшим этническим меньшинством в Европе, которое сталкивается с дискриминацией по поводу своего происхождения, пишет NPR.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:12
Белоголового орла переименуйте!

Очень в тему данное видео.ХФ Джентельмены

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • sergei 66
  • Ну Ну
 GOAT (Посетители) Сегодня, 16:39
Согласно опубликованному материалу, цыгане являются крупнейшим этническим меньшинством в Европе, которое сталкивается с дискриминацией по поводу своего происхождения

Цыган везде в мире не любят из за их образа жизни.
Но переименовывать мотыльков это уже бред больных мозгов!
Эти толерасты уже совсем с ума сошли! Почему негра нельзя называть негром, если он негр?
Если я татарин то меня тоже нельзя называть татарином? А как меня называть? Чел с виду похожий на азиата, но не совсем азиат? lol
Татарин я!
 
 

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