Групповое изнасилование в Балхаше. Потерпевшая прошла полиграф

Департамент полиции Карагандинской области озвучил новые подробности по делу о групповом изнасиловании 26-летней жительницы Балхаша, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным полицейских, показания потерпевшей были проверены через полиграф. Во время проведения исследования с потерпевшей находился ее адвокат. Эту процедуру прошли и подозреваемые.



"Согласно заключению полиграфа, показания потерпевшей в большей степени не соответствуют действительности. Тем не менее сотрудниками полиции назначены все необходимые экспертизы, следственные действия продолжаются", - отметили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.



Сообщается, что в ходе проведенных мероприятий полицейские установили и допросили шесть свидетелей, которые не заинтересованы в исходе дела. С их участием проведены очные ставки с потерпевшей.



"Просмотрены все камеры видеонаблюдения по маршруту передвижения заявительницы и подозреваемых. По ним видно, что потерпевшая передвигается самостоятельно и ее свободу никто не ограничивает. Полученные результаты противоречат показаниям потерпевшей", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



Также в пресс-службе ДП Карагандинской области призвали жителей Балхаша, представителей СМИ и блогеров не делать преждевременных выводов и дождаться окончательного решения по делу.



Напомним, ранее фонд "НеМолчи.kz" опубликовал на своих страницах в социальных сетях историю о групповом изнасиловании 26-летней жительницы Балхаша.



По версии фонда, потерпевшая подверглась жестокому изнасилованию в ночь с 23 на 24 июня. В тот вечер женщина вышла в магазин и когда возвращалась домой, ее силой затащили в машину двое мужчин. Они увезли ее в степь и жестоко изнасиловали в машине. С одним из них потерпевшая была знакома.



После надругательства пострадавшую бросили в степи. Она с трудом добралась до озера, где пыталась совершить суицид. Однако ее остановили мысли о детях. 25 июня она заявила в полицию об изнасиловании. Однако подозреваемые утверждают, что секс между ними был по обоюдному согласию.