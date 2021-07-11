Групповое изнасилование в Балхаше. Потерпевшая прошла полиграф

Департамент полиции Карагандинской области озвучил новые подробности по делу о групповом изнасиловании 26-летней жительницы Балхаша, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным полицейских, показания потерпевшей были проверены через полиграф. Во время проведения исследования с потерпевшей находился ее адвокат. Эту процедуру прошли и подозреваемые.
"Согласно заключению полиграфа, показания потерпевшей в большей степени не соответствуют действительности. Тем не менее сотрудниками полиции назначены все необходимые экспертизы, следственные действия продолжаются", - отметили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
Сообщается, что в ходе проведенных мероприятий полицейские установили и допросили шесть свидетелей, которые не заинтересованы в исходе дела. С их участием проведены очные ставки с потерпевшей.
"Просмотрены все камеры видеонаблюдения по маршруту передвижения заявительницы и подозреваемых. По ним видно, что потерпевшая передвигается самостоятельно и ее свободу никто не ограничивает. Полученные результаты противоречат показаниям потерпевшей", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Также в пресс-службе ДП Карагандинской области призвали жителей Балхаша, представителей СМИ и блогеров не делать преждевременных выводов и дождаться окончательного решения по делу.
Напомним, ранее фонд "НеМолчи.kz" опубликовал на своих страницах в социальных сетях историю о групповом изнасиловании 26-летней жительницы Балхаша.
По версии фонда, потерпевшая подверглась жестокому изнасилованию в ночь с 23 на 24 июня. В тот вечер женщина вышла в магазин и когда возвращалась домой, ее силой затащили в машину двое мужчин. Они увезли ее в степь и жестоко изнасиловали в машине. С одним из них потерпевшая была знакома.
После надругательства пострадавшую бросили в степи. Она с трудом добралась до озера, где пыталась совершить суицид. Однако ее остановили мысли о детях. 25 июня она заявила в полицию об изнасиловании. Однако подозреваемые утверждают, что секс между ними был по обоюдному согласию.
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