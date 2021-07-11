Ученый назвал причину бессимптомного течения коронавируса

Российский ученый рассказал, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Насчет того, чтобы пройти без маски в "красной" зоне и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно", - рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Ученый отметил, что такие люди и становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей.
"Это так называемые "суперраспространители". Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек", - сообщил специалист.
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