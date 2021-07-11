«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 11 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.34 KZT
  • €1 = 508.9 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ученый назвал причину бессимптомного течения коронавируса

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Ученый назвал причину бессимптомного течения коронавируса
Фото из открытых источников
Российский ученый рассказал, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Насчет того, чтобы пройти без маски в "красной" зоне и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно", - рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ученый отметил, что такие люди и становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей.

"Это так называемые "суперраспространители". Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек", - сообщил специалист.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 111753576
 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:46
Ученый назвал причину бессимптомного течения коронавируса


есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно


Да он чёртов гений! Как мы раньше то не догадались?! Премию этому генералу "Ясень пень"!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
111753576 (Посетители) Сегодня, 17:39
Андpей, Я сейчас, ради интереса, решил загрузить на свой канал, вот это видео Конференция против модной болезни Как только видео загрузилось,пришло уведомление о блокировке данного видео администрацией Ютуба. Вот что они написали; "На YouTube запрещено публиковать контент, в котором содержаться утверждения о вакцинах против COVID-19,противоречащие сведениям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вот вам и мировая дерьмократия...Хочется провалится под землю, не слышать и не видеть этого ужаса...
 
-1
  • 111753576
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 17:37
Цитата: Андpей
ну кашлянул пару раз, даже не понял что заболел и пошёл дальше всех заражать.

А не привитые прям пушистые и розами пахнут-))) Из за таких я тоже лежал. Теперь я если что вдруг лучше на ногах перенесу. На остальное уже плевать. uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 111753576
 Андpей (Посетители) Сегодня, 17:22
Я как понимаю вакцины и делают сейчас таких суперраспространителей, вакцина от ковида не защищает, вирус не убивает, а просто облегчает болезнь. Кольнулся человек, заболел как нить, ну кашлянул пару раз, даже не понял что заболел и пошёл дальше всех заражать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика