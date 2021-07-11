В Актобе арестовали председателя Союза ветеранов Мурата Мухамеджанова

В Департаменте полиции Актюбинской области сообщили об аресте председателя Союза ветеранов Мурата Мухамеджанова, передает Tengrinews.kz."27 мая гражданин Мурат Мухамеджанов в парке пограничников по улице Ахтанова в Актобе, проявив неуважение, оскорбляя память военнослужащих, погибших, защищая рубежи родины, демонстративно сорвал с монумента герб. Все это он снимал на видео и выложил в социальные сети"."Данный монумент увековечил подвиг воинов-пограничников всех поколений, защищавших Отечество, и является символом священности и неприкосновенности государственной границы", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.Отмечается, что участковые инспекторы полиции доставили Мурата Мухамеджанова в городской отдел полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство"."Никакого задержания с участием спецподразделения не было. Мухамеджанов сопротивления сотрудникам полиции не оказывал. Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе Мурат Мухамеджанов привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 434 КоАП и административно арестован сроком на 5 суток. Привлечение Мухамеджанова к административной ответственности не связано с его общественно-политической деятельностью", - отметили в полиции.Мурат Мухамеджанов - председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе)".