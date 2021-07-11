«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 11 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.34 KZT
  • €1 = 508.9 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космос

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:42
Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космос
Кадр с видеотрансляции
В США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним британским миллиардером и основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту. Корабль отправился на границу с космосом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Старт космического судна был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.



Прямая трансляция события ведется на официальном сайте Virgin Galactic.



Сообщается, что запуск состоялся на 1,5 часа позже, чем изначально планировалась. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия.

В состав экипажа, кроме самого миллиардера, вошли три астронавта Virgin Galactic – бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Перед полетом Брэнсона посетил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

До этого в компании Blue Origin, чей основатель и богатейший человек мира Джефф Безос отправится в космос 20 июля, заявили, что запланированный на 11 июля полет Брэнсона не будет полноценным космическим полетом, так как пройдет ниже линии Кармана — общепризнанной высоты в сто километров, с которой начинается космос.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика