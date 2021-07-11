Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космос

В США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним британским миллиардером и основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту. Корабль отправился на границу с космосом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.Старт космического судна был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.Прямая трансляция события ведется на официальном сайте Virgin Galactic.Сообщается, что запуск состоялся на 1,5 часа позже, чем изначально планировалась. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия.В состав экипажа, кроме самого миллиардера, вошли три астронавта Virgin Galactic – бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.Перед полетом Брэнсона посетил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.До этого в компании Blue Origin, чей основатель и богатейший человек мира Джефф Безос отправится в космос 20 июля, заявили, что запланированный на 11 июля полет Брэнсона не будет полноценным космическим полетом, так как пройдет ниже линии Кармана — общепризнанной высоты в сто километров, с которой начинается космос.