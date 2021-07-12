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«Татнефть» рассматривает возможность строительства установки РМБ в Казахстане

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 12:35
«Татнефть» рассматривает возможность строительства установки РМБ в Казахстане
Фото: realnoevremya.ru
На днях Казахстан предложил «Татнефти» строительство установки резиномодифицированного битума (РМБ) на своей территории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в отрасли.

Сейчас ПАО «Татнефть» изучает такую возможность. Речь идет об установке, аналогичной той, которую построят на площадке НПЗ «ТАНЕКО».

«Татнефть» и венгерская MOL Group начали строительство установки на НПЗ «ТАНЕКО» 7 июля. Проектная мощность РМБ за сезон составляет 25 тысяч тонн. Запустить ее планируют в середине 2023 года. Объем капитальных вложений оценивается в 1,2 млрд рублей.

В апреле было известно, что ПАО «Татнефть» планирует запустить производство каучука в Казахстане. Соглашение «Татнефть» и АО НК «КазМунайГаз» о базовых условиях взаимодействия по проекту «Бутадиен» подписали в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Стороны подписали меморандум о намерениях по строительству завода по производству дорожного битума. Предполагается, что мощность производства составит 300 тыс. тонн в год.

Справка

РМБ — новое поколение битума для укладки асфальта. При его производстве битум смешивают с измельченной резиновой крошкой и специальным модификатором, не позволяющим компонентам расслаиваться. При производстве будут использовать вторичную резину — переработанные автомобильные шины. Установка должна обеспечить вторичную переработку до 500 тысяч шин в год.


Источник: realnoevremya.ru
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