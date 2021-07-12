Примет ли Казахстан афганских беженцев по просьбе США, ответили в МИД

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало просьбу США разместить в стране граждан Афганистана, которые помогали американской армии в борьбе против "Талибана" (движение согласно решению Верховного суда от 15 марта 2005 года запрещено в Казахстане), передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В Министерство иностранных дел официально от американской стороны не поступало подобных обращений", - сообщил пресс-секретарь ведомства Айбек Смадияров.



Ранее сообщалось, что многие казахстанцы бурно отреагировали на эту новость, однако, по мнению политолога Султана Акимбекова, к заявлению США казахстанцам не стоит относиться слишком эмоционально, потому что никаких официальных заявлений по этому поводу еще не было.



Напомним, 2 июля США обратились к руководству трех центральноазиатских государств - Казахстана, Узбекистана и Таджикистана - с просьбой подписать соглашение о временном размещении на своих территориях около девяти тысяч граждан Афганистана, которые помогали американской армии в борьбе против "Талибана".



По данным издания Вloomberg, соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества между Америкой и странами Центральной Азии. Оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующие бумаги на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.