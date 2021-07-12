Туркменистан не пропустил иранский самолет через свою территорию

Власти Туркменистана не дали разрешения иранскому гражданскому авиалайнеру на перелет над своей территорией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Iran International.



Рейс авиакомпании Zagros Airlines, летевший в Узбекистан со 170 пассажирами на борту, был вынужден развернуться на туркменской границе и вернуться в Иран, после того как Туркменистан отменил разрешение на перелет самолета.



Пассажиры самолета рассказали, что во время полета капитан объяснил запрет на перелет задолженностью по оплате права на использование воздушного коридора через Туркменистан. Позже официальные лица подтвердили эту информацию.



После приземления в Мешхеде, расположенном на северо-востоке Ирана, пассажиры столкнулись с еще одной непредвиденной проблемой. При вылете из Тегерана в их паспорта поставили штамп о выезде из страны, и они не могли покинуть борт самолета. Отмечается, что иранцы не могут покинуть страну без разрешения на выезд, за которое они должны платить пошлину. Процедура также предназначена для предотвращения выезда диссидентов из страны.



Позже представитель Zagros Airlines сообщил, что пассажирам все же разрешили выйти из самолета и подождать вылета в транзитном зале аэропорта, где им предоставили еду и напитки. По этим данным, авиакомпания получила разрешение на перелет за 72 часа до вылета, и туркменская сторона не уведомляла о запрете на транзит. Он также заявил, что в связи с произошедшим компания заявит протест из-за непрофессиональных действий представителей управления гражданской авиации Туркменистана.



Указывается, что финансовые проблемы для иранских компаний и правительства усугубляются из-за продолжающихся санкций США, которые не позволяют переводить иностранную валюту через международную банковскую систему в Иран.