В Казахстане пересмотрят сроки обязательной вакцинации

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства.
Вице-Премьер в рамках исполнения поручения Главы Государства поручил государственным органам в кратчайшие сроки:
- разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу; - до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса; - организовать работу по подписанию соглашения с компанией «Pfizer» и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины; - определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.; - проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования; - внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»; - разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации. - выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.
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