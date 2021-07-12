«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Июля
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.68 KZT
  • €1 = 506.84 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане пересмотрят сроки обязательной вакцинации

Просмотров:863 Опубликовано: Сегодня, 19:42
В Казахстане пересмотрят сроки обязательной вакцинации
Иллюстративное фото
Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства.

Вице-Премьер в рамках исполнения поручения Главы Государства поручил государственным органам в кратчайшие сроки:

- разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу;
- до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;
- организовать работу по подписанию соглашения с компанией «Pfizer» и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;
- определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.;
- проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования;
- внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»;
- разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
- выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.


Источник: alau.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 ABCD (Посетители) Сегодня, 23:08
Абвгд,
Кто ж себя кормушки то лишит?!
 
-1
  • Expert
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • OpOp
 diger (Посетители) Сегодня, 22:12
Абвгд,Им ВОЗ дал сроки, всех завакцинировать, под это дело, МВФ бабки запустил, там огромная цепочка заинтересованных лиц,фарм компаний, купаются в заказах, на поставку вакцин и тестов. Настоящии "оргии" в этих структурах.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • ABCD
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:48
Лучше бы дал поручение в ближайшие сроки покончить и раздавить коррупцию!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика