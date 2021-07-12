Победа на Евро-2020 ускорила распространение дельта-штамма - минздрав Италии

Успешное выступление сборной Италии на Евро-2020, ее выход и победа в финале чемпионата способствовали ускорению распространения на Апеннинах дельта-штамма коронавируса. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Тот факт, что Италия дошла до конца, ускорило его (варианта "дельта") распространение в нашей стране. В течение десяти дней эта мутация вируса станет превалирующей, опередив "британский" вариант", - заявил он в интервью, которое в понедельник опубликовала газета La Stampa.



"Необходимости восстанавливать обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе нет, но контроль за случаями скопления людей должен быть усилен", - подчеркнул Силери.



По его мнению, сейчас не нужно менять действующие правила по сдерживанию распространения коронавируса, однако в отношении тех, кто их нарушает, прежде всего, в отношении молодежи, не соблюдающей социальную дистанцию и не использующей маски в закрытых помещениях, должны обязательно применяться штрафные санкции



"Ситуация будет развиваться приблизительно так, как мы это видели в Великобритании. До конца месяца количество заражений увеличится в 3-4 раза по сравнению с нынешним уровнем. И в течение лета будет продолжать расти. Но, с другой стороны, будет постепенно увеличиваться и число граждан, которые получили обе дозы вакцины. В сентябре у нас будет около 70-75 процентов людей, завершивших иммунизацию", - сделал прогноз заместитель министра.



Пьерпаоло Силери не исключил, что власти Италии могут пойти на возвращение ограничительных мер в определенных районах и даже областях страны. "Но нужно будет руководствоваться количеством госпитализированных граждан", - указал он.



По данным обнародованного в начале июля мониторингового исследования Высшего института здравоохранения Италии, 22 июня заражение вариантом "дельта" было зарегистрировано в 16 из 21 региона страны. Доля инфицированных этим штаммом составляла тогда 22,7 процента. Согласно этому исследованию, превалирующим на Апеннинах в июне оставался вариант "альфа" ("британский" штамм) - 57,8 процента.



Местные медицинские эксперты указывают, что распространение варианта "дельта", который более агрессивен и контагиозен, идет нарастающими темпами. Так, согласно данным эпидемиологической службы столичной области Лацио, с 18 мая до начала июля количество заражений "индийским" штаммом выросло в регионе в 10 раз и достигло почти 35 процентов.



Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80 процентов населения и добиться образования коллективного иммунитета к концу сентября. Согласно данным минздрава, на утро понедельника в стране распределены более 57,6 миллиона доз вакцин. Полностью завершили иммунизацию свыше 23,7 миллиона граждан, то есть более 44 процентов населения в возрасте старше 12 лет.