Больше 3600 заразившихся COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За сутки в Казахстане выявили 3 683 заболевших (3 899 сутками ранее) с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 462 417 случаев, из них:



в Нур-Султане – 978,

в Алматы – 535,

в Шымкенте – 169,

в Акмолинской области – 140,

в Актюбинской области – 36,

в Алматинской области – 86,

в Атырауской области – 334,

в ВКО – 63,

в Жамбылской области – 52,

в ЗКО – 142,

в Карагандинской области – 596,

в Костанайской области – 95,

в Кызылординской области – 60,

в Мангистауской области – 141,

в Павлодарской области – 134,

в СКО – 55,

в Туркестанской области – 77.