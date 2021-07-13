Чиновница приехала пьяной на встречу к жителям ВКО

Скандальный случай произошел в Усть-Каменогорске. Сотрудница городского акимата, приняв на грудь, выехала на встречу с населением, сообщает zakon.kz.



Она хотела решить проблемный вопрос - жители пожаловались на неработающий автобус вакцинации, передает Первый канал "Евразия".



Передвижной прививочный пункт не принимал людей, а медики разгуливали на улице без масок. Но все это оказалось не так страшно, как выпившая чиновница.



- Представилась она представителем акимата, приехала в нетрезвом состоянии, еле стояла на ногах, начала звонить людям, по предварительной версии, госслужащим, может, искала покровительства, чтобы уйти от ответственности. Вела она себя вызывающе, неадекватно, - рассказал житель города Антон Князев.



Вызывающим было и другое - то, что дама приехала за рулем. Когда представительница власти поняла, что попала в объектив камеры, попыталась воспользоваться своими связями.



Прибывшие на место стражи порядка увезли женщину на экспертизу. В полиции посчитали, что ее могут лишить водительских прав сроком до семи лет. Но гораздо более серьезные проблемы ждут чиновницу и на работе.



- Мы проведем служебное расследование по факту вождения в нетрезвом состоянии личного автотранспорта и нарушения норм этики госслужащего. В данное время данный человек отстранен от всех служебных обязательств до принятия решения, - рассказал советник акима города Алибек Турсимбетов.



Как пишет YK-news.kz, 12 июля Специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска рассмотрел это дело.



Постановлением суда ей назначили арест на 15 суток, а также на семь лет лишили права управления транспортным средством. Постановление не вступило в законную силу.