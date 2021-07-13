Астана. 13 июля. КазТАГ – Карантин ввели из-за вспышки сибирской язвы в Костанайской области, передает корреспондент агентства.



«Установить карантин на территории села Приречное Свердловского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота», - говорится в решении главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Денисовского района.



Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, нередко приводящая к гибели заболевшего уже в первые же дни заражения.



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