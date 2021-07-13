Министр торговли ответил, чувствует ли вину за подорожание продуктов

Министра торговли и интеграции Бахыта Султанова спросили о чувстве вины за подорожание картофеля и моркови в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



На брифинге СЦК главе Минторговли напомнили, что в прошлом году он рассказывал о создании первых пяти оптово-распределительных центров (ОРЦ) до конца 2020 года, которые обеспечат страну современными складскими помещениями для круглогодичного хранения сезонных овощей и фруктов.



"Сейчас действующих мощностей овощехранилищ хватает на треть от всего объема производства овощей и картофеля. Дефицит по стране составляет порядка 70 процентов. (...) Это было в прошлом году в апреле. Не считаете ли вы себя виновным за то, что ОРЦ в полную силу не начали работать и это привело к сезонному подорожанию моркови и картофеля в этом году?" - спросила журналист.



"Я бы так вопрос не ставил. Конечно, можно любой вопрос так разворачивать, как только что перед вами говорил (журналист. - Прим.): "Не хотите ли вы в отставку, не считаете ли вы себя виновным?" Поэтому здесь же надо говорить о деле. Вы поставили вопрос очень правильный. Я ни на йоту не отходил от своих слов. Единственное, да, сроки смещались, потому что всему есть объективные причины. Во-первых, мы объявляли о том, что создание ОРЦ, национальной товаропроводящей сети, должно строиться на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Поэтому мы отрабатывали с консорциумами частных инвесторов. Частная инициатива в прошлом году прозвучала, мы все процедуры провели, провели соответствующую экспертизу. Надо здесь объективно сказать, что ту работу, которая по другим контрактам три-четыре и даже 15 лет проходила, нам удалось за год пройти. Буквально на прошлой неделе мы подписали договор ГЧП, и работа полноценно началась.



Конечно же, это привело к тому, что сроки пришлось смещать. Вы правы в том элементе, что отсутствие соответствующих хранилищ тоже прямо влияет на потери сельхозтоваропроизводителей, это прямо влияет на распределение продукции внутри страны. В конечном итоге это приводит к неэффективному ценообразованию на полках. Но это работа не одного дня. ОРЦ за один день, как грибы, не вырастают. Есть соответствующий график работ. По семи ОРЦ уже заключены соответствующие контракты и начаты работы", - сказал Султанов.



Министр сообщил о попытках "поймать" урожай 2022 года.



"Мы, кстати, всегда говорили, что планировался урожай 2021 года. Не знаю, откуда вы 2020 год взяли, но инициатива-то у нас начиналась еще в 2019 году. Мы сейчас пытаемся "поймать" с инвесторами урожай 2022 года, чтобы уже влиять. Но, опять-таки, чтобы потом за слова не ловили, мы не закрываем всю потребность. 24 ОРЦ, из которых 15 - это оптово-розничные центры типа агрологистических центров, которые будут размещены в местах производства сельхозпродукции, они в любом случае не покроют все. Мы создаем якорную систему (...)", - ответил министр.



По его словам, основой будет единая информационный система, которая будет позволять сельхозтоваропроизводителям правильно получать информацию и прогнозировать свои объемы производства и рассчитывать свои инвестиции, направленные на производительность.



Журналист отметила, что урожай 2020 года при этом "ускакал галопом". "Вы не чувствуете за собой вину в том, что в стране сейчас на социально значимые продукты идет такое подорожание?" - переспросила журналист.



"Я вам сказал, что урожай 2020 года мы и не планировали, не успевали, потому что строительные работы, возведение по урожаю (влияния. - Прим.) не окажет. Даже урожай 2022 года "вылавливаем". Мы берем только часть, например картофель, мы ставим ОРЦ только в Павлодарской области, хотя есть и другие районы производства. Это делаются пробные инструменты, чтобы увязать уже в следующих и дать стимул бизнесменам создавать такие хранилища, выстраиваться в единую систему распределения продукции внутри страны. Поэтому здесь об ответственности никакой не может идти речи", - заключил министр.