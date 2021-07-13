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На борту самолётов Lufthansa больше не будут использовать фразу "дамы и господа"

Просмотров:871 Опубликовано: Сегодня, 16:18
На борту самолётов Lufthansa больше не будут использовать фразу "дамы и господа"
Иллюстративное фото
Экипаж будет использовать во время приветственного обращения к пассажирам гендерно-нейтральную речь.

Сотрудники авиакомпании Lufthansa перестанут использовать обращение "дамы и господа" во время приветствия пассажиров, сообщает informburo.kz со ссылкой на Die Welt.

При общении с пассажирами на борту самолётов авиакомпании будут использовать гендерно-нейтральный язык.

"Для нас важно учесть всех пассажиров в своём обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт". Решение будет принимать командир воздушного судна", – сообщили в пресс-службе компании.

Регламент распространяется на все авиакомпании группы, включая Austrian, Swiss, Eurowings и Brussels Airlines. Усилия по достижению нейтрального в гендерном отношении языка касаются не только пассажиров, но и всех сотрудников компании.

Ранее Disneyland отказался от использования фразы "дамы и господа, мальчики и девочки". К посетителям парков будут применять гендерно-нейтральное обращение "мечтатели всех возрастов".


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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КУРЬЕР (Посетители) Сегодня, 18:39
Господин — владыка, повелитель, хозяин раба или крепостного.
Господин — человек, по внешнему виду принадлежащий к дворянам (устаревшее).
Господин (сударь) — вежливое обращение.
Господин — одна из категорий Верхних в БДСМ.
из википедии
Так что, если вы кому то говорите господин, то можете подозревать любое из выше перечисленых!
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 18:21
командир воздушного судна

А если женщина то командирка? А вобще лучше командирко чтоб нейтрально было?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Ну Ну
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:56
Это напомнило мне следующий анекдот.
В одной однополой семье, один из родителей вышел на балкон и кричит своему ребенку играющему во дворе.
-Сынок иди кушать!
- Я не хочу,папа.
-Я не папа, я мама.
-(ребенок про себя) Разве вас педерастов разберешь кто из вас кто.
 
 

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