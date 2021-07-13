На борту самолётов Lufthansa больше не будут использовать фразу "дамы и господа"

Экипаж будет использовать во время приветственного обращения к пассажирам гендерно-нейтральную речь.
Сотрудники авиакомпании Lufthansa перестанут использовать обращение "дамы и господа" во время приветствия пассажиров, сообщает informburo.kz со ссылкой на Die Welt.
При общении с пассажирами на борту самолётов авиакомпании будут использовать гендерно-нейтральный язык.
"Для нас важно учесть всех пассажиров в своём обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт". Решение будет принимать командир воздушного судна", – сообщили в пресс-службе компании.
Регламент распространяется на все авиакомпании группы, включая Austrian, Swiss, Eurowings и Brussels Airlines. Усилия по достижению нейтрального в гендерном отношении языка касаются не только пассажиров, но и всех сотрудников компании.
Ранее Disneyland отказался от использования фразы "дамы и господа, мальчики и девочки". К посетителям парков будут применять гендерно-нейтральное обращение "мечтатели всех возрастов".
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