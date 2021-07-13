Талибы предостерегли Турцию от размещения военных в Афганистане

«Талибан»* предупредил Турцию о недопустимости размещения её военных в Афганистане после того, как Анкара предложила обеспечить безопасность аэропорта Кабула на фоне вывода войск США из республики.
Как пишет газета Dawn со ссылкой на заявление талибов*, такое решение Турции «опрометчиво» и «нарушает суверенитет и территориальную целостность» страны, а также противоречит её национальным интересам.
Ранее в «Талибане» заявили, что движение не намерено узурпировать власть в Афганистане.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что положение дел в республике развивается «тревожно, но предсказуемо».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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