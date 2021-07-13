Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет



Работодателей и сотрудников не будут проверять на статус вакцинации с 15 июля. Информацию подтвердил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Ержан Байтанаев, передает Tengrinews.kz.



По его словам, в связи с поручением Президента и протокольным поручением МВК государственные органы до 19 июля будут рассматривать вопрос о продлении срока обязательной вакцинации.



"После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг. Вчера МВК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации. Государственные органы рассматривают вопрос и вносят предложения для сотрудников сферы услуг. После 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет", - заключил Байтанаев.



С 2 июля вступил в силусписок объектов, в которых все сотрудники должны вакцинироваться первым компонентом вакцин до 15 июля. В перечень вошли рынки, салоны красоты, кафе, рестораны, объекты оказания услуг и другие места массового посещения.



На расширенном заседании правительства 10 июля Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сроки вакцинации должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины.



Позже заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил пересмотреть сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса.