Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет

Работодателей и сотрудников не будут проверять на статус вакцинации с 15 июля. Информацию подтвердил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Ержан Байтанаев, передает Tengrinews.kz.
По его словам, в связи с поручением Президента и протокольным поручением МВК государственные органы до 19 июля будут рассматривать вопрос о продлении срока обязательной вакцинации.
"После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг. Вчера МВК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации. Государственные органы рассматривают вопрос и вносят предложения для сотрудников сферы услуг. После 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет", - заключил Байтанаев.
С 2 июля вступил в силусписок объектов, в которых все сотрудники должны вакцинироваться первым компонентом вакцин до 15 июля. В перечень вошли рынки, салоны красоты, кафе, рестораны, объекты оказания услуг и другие места массового посещения.
На расширенном заседании правительства 10 июля Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сроки вакцинации должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины.
Позже заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил пересмотреть сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.