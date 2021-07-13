С космодрома "Байконур" вывозили металл за взятку чиновнику

В Кызылординской области задержан глава республиканского государственного предприятия в аэрокосмической отрасли. Его обвиняют в получении взятки за беспрепятственный вывоз черного металла с территории площадки космодрома "Байконур", сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде ареста. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит, ‒ сообщили в пресс-службе Антикора Кызылординской области.
Сообщается, что местному чиновнику заплатили порядка 600 тысяч тенге.
Космодром "Байконур" - первый и крупнейший в мире космодром, расположенный на территории Казахстана, в Кызылординской области, между городом Казалинском и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром "Байконур" и город Байконур образуют комплекс "Байконур", который Россия арендовала у Казахстана до 2050 года.
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