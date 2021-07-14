Атырау. 14 июля. КазТАГ - Дорогу Атырау-Астрахань обещают отремонтировать до конца 2022 года, сообщает «Мой город».



«Глава региона ознакомился с ходом работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Актобе-Атырау-Астрахань». Завершение дорожно-строительных ремонтных работ, ведущихся на шести участках общей длиной 277 км, планируется до конца 2022 года. 60 км планируется завершить уже в этом году, из них на сегодняшний день сдано в эксплуатацию 20 км, на остальных 40 км активно ведутся работы», - говорится в сообщении пресс-службы акима Атырауской области.



Как отмечается, на подрядных организациях, получивших заказ от национальной компании АО «Казавтодор», 226 человек обеспечены постоянной работой, задействовано 78 единиц специальной техники.



Также, на других участках в 217 км ведутся работы по прокладке основных слоев дороги, замене линии коммуникации и установке 25 водоотводящих труб.