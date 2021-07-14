«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.51 KZT
  • €1 = 505.03 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дорогу «Атырау-Астрахань» обещают отремонтировать до конца 2022 года

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Дорогу «Атырау-Астрахань» обещают отремонтировать до конца 2022 года
Фото из открытых источников
Атырау. 14 июля. КазТАГ - Дорогу Атырау-Астрахань обещают отремонтировать до конца 2022 года, сообщает «Мой город».

«Глава региона ознакомился с ходом работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Актобе-Атырау-Астрахань». Завершение дорожно-строительных ремонтных работ, ведущихся на шести участках общей длиной 277 км, планируется до конца 2022 года. 60 км планируется завершить уже в этом году, из них на сегодняшний день сдано в эксплуатацию 20 км, на остальных 40 км активно ведутся работы», - говорится в сообщении пресс-службы акима Атырауской области.

Как отмечается, на подрядных организациях, получивших заказ от национальной компании АО «Казавтодор», 226 человек обеспечены постоянной работой, задействовано 78 единиц специальной техники.

Также, на других участках в 217 км ведутся работы по прокладке основных слоев дороги, замене линии коммуникации и установке 25 водоотводящих труб.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика