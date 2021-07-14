Девушки сорвались с качелей над пропастью – жуткие кадры с места происшествия

АЛМАТЫ, 14 июл — Sputnik. В Дагестане две девушки сорвались с качелей, которые находятся над обрывом в Сулакском каньоне. Видео с места происшествия распространяется по соцсетям.На кадрах, снятых очевидцами, видно, как девушки качаются на качелях над пропастью. В какой-то момент цепь оборвалась и они упали вниз."Прокуратурой республики организована проверка размещенной в сети Интернет информации о том, что две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных недалеко от обрыва Сулакского каньона", - сообщили в прокуратуре Дагестана.К счастью, девушки получили только незначительные травмы. Однако в МВД республики заявили, что качели в данный момент не работают, принимается решение об их демонтаже.Прокуратура Дагестана проведет проверку, и, по ее результатам, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.Сулакский каньон — глубочайший в Европе. Его глубина достигает 1 920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США.