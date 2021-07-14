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Девушки сорвались с качелей над пропастью – жуткие кадры с места происшествия

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Девушки сорвались с качелей над пропастью – жуткие кадры с места происшествия
© Sputnik
АЛМАТЫ, 14 июл — Sputnik. В Дагестане две девушки сорвались с качелей, которые находятся над обрывом в Сулакском каньоне. Видео с места происшествия распространяется по соцсетям.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как девушки качаются на качелях над пропастью. В какой-то момент цепь оборвалась и они упали вниз.

"Прокуратурой республики организована проверка размещенной в сети Интернет информации о том, что две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных недалеко от обрыва Сулакского каньона", - сообщили в прокуратуре Дагестана.

К счастью, девушки получили только незначительные травмы. Однако в МВД республики заявили, что качели в данный момент не работают, принимается решение об их демонтаже.

Прокуратура Дагестана проведет проверку, и, по ее результатам, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

Сулакский каньон — глубочайший в Европе. Его глубина достигает 1 920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США.



Источник: sputniknews.kz
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