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Почти 9 тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года

Просмотров:429 Опубликовано: Сегодня, 16:47
Почти 9 тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года
Фото: Турар Казангапов©
С начала года 8 867 этнических казахов вернулись на родину и получили статус кандаса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

В министерстве сообщили, всего с 1991 года в страну приехало 1,78 миллиона этнических казахов.

Большая часть энтнических казахов в этом году прибыли из Узбекистана - 75,5 процента. Еще 10,4 процента являются выходцами из Китая, Туркменистана (семь процентов) и других соседних государств.

Прибывшие в страну казахи поселились:

- в Алматинской области (29,9 процента),
- в Туркестанской (14,5 процента),
- в Мангистауской (18,7 процента),
- в Жамбылской (8,0 процента),
- в городе Шымкенте (10,7 процента).

Среди получивших статус кандаса 55,5 процента переселенцев в трудоспособном возрасте. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 10,9 процента имеют высшее образование, 39,3 процента - среднее специальное образование, 45,9 процента - общее среднее образование.

Напомним, термином "кандас" в Казахстане заменили слово "оралман". Соответствующий закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. В переводе с казахского это слово означает "соплеменник".

Отметим, что удостоверение кандаса в числе других цифровых документов стали доступны для казахстанцев на портале eGov.kz


Источник: Tengrinews.kz
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