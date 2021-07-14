Почти 9 тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года

С начала года 8 867 этнических казахов вернулись на родину и получили статус кандаса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.
В министерстве сообщили, всего с 1991 года в страну приехало 1,78 миллиона этнических казахов.
Большая часть энтнических казахов в этом году прибыли из Узбекистана - 75,5 процента. Еще 10,4 процента являются выходцами из Китая, Туркменистана (семь процентов) и других соседних государств.
Прибывшие в страну казахи поселились:
- в Алматинской области (29,9 процента), - в Туркестанской (14,5 процента), - в Мангистауской (18,7 процента), - в Жамбылской (8,0 процента), - в городе Шымкенте (10,7 процента).
Среди получивших статус кандаса 55,5 процента переселенцев в трудоспособном возрасте. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 10,9 процента имеют высшее образование, 39,3 процента - среднее специальное образование, 45,9 процента - общее среднее образование.
Напомним, термином "кандас" в Казахстане заменили слово "оралман". Соответствующий закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. В переводе с казахского это слово означает "соплеменник".
Отметим, что удостоверение кандаса в числе других цифровых документов стали доступны для казахстанцев на портале eGov.kz
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