Пробу на аллергию перед вакцинацией от коронавируса не делают – минздрав

Астана. 14 июля. КазТАГ - Пробу на аллергию перед вакцинацией от коронавируса не делают, сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова.
«При проведении вакцинации предварительно пробу на аллергию всем, подлежащим вакцинации, не проводят. Это не предусмотрено», - сказала Кожапова на брифинге в среду.
При этом она пояснила, что в ходе клинических испытаний вакцина проходит исследование на аллергенность.
«В ходе регистрации и клинических исследований вакцины проводится, в том числе, исследование на аллергенность ее, токсичность. И проводить абсолютно всем вакцинированным нет необходимости», - пояснила она.
Ранее КазТАГ сообщал, что специалисты не исключают наличия бессимптомных носителей «дельта»-штамма в Казахстане.
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