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Предохраняться в течение месяца после вакцинации посоветовал молодоженам минздрав РК

Просмотров:464 Опубликовано: Вчера, 21:22
Предохраняться в течение месяца после вакцинации посоветовал молодоженам минздрав РК
Фото из открытых источников
Астана. 14 июля. КазТАГ - Предохраняться в течение месяца после вакцинации посоветовала молодоженам руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова.

«Если молодожены планируют, конечно, все молодожены, скорее всего, планируют в ближайшее время иметь детей, им надо после вакцинации в течение одного месяца, от 21 до 28 дней, до одного месяца предохраняться от наступления беременности, поэтому молодоженам рекомендуем получить прививку, чтобы они потом не заболели, тем более, будущая мама, чтобы во время беременности она была защищена, и в течение одного месяца предохраняться. Это, я думаю, не такой длительный срок», - сказала Кожапова на брифинге в среду.

Ранее КазТАГ сообщал, что специалисты не исключают наличия бессимптомных носителей «дельта»-штамма в Казахстане. Пробу на аллергию перед вакцинацией от коронавируса не делают, сообщила Роза Кожапова. Заболевшим после первой дозы придется начинать курс вакцинации заново.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 3 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 00:26
diger, Все же написано, предохраняться в течении одного месяца, чтобы не заболеть.Потому что антитела начинают вырабатываться не сразу, а в течении месяца. И для иммунитета прививка - это стресс, иммунитет первое время падает. У всех иммунитет разный и реакция тоже. Просят поберечься пока прививка не начнет работать, вот и все. А прививка не дает 100 процентной гарантии не заболеть, она дает возможность перенести болезнь проще, как простуду. С немецкого сайта. От спутника5 на 100 человек заболеть после прививки могут 1-2 человека. от phaser на 100 человек 1. От астразенек на 100 человек 2. Не большая разница.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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Neo_85 (Посетители) Вчера, 23:45
Пробу на аллергию перед вакцинацией от коронавируса не делают, сообщила Роза Кожапова. Заболевшим после первой дозы придется начинать курс вакцинации заново
-это что значит, если после первой прививки заболел не понятно чем, то потом опять получаешь получаешь "первую " прививку.
А то у меня время ещё не подошло до ВТОРОЙ я я уже заболела. Сходила на рентген сказали не переживай -не пнивмания. ( хотя бока болят) не чего нп чувствую- завтра к терапевту пойду .
И что я опять буду начинать опять по-новому??????
Я на такой не подписываюсь.
Если вообще я так поняла .
 
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diger (Посетители) Вчера, 21:58
Статья абракадабра, чесслово... Так предохраняться, или нет во время прививки, после неё? Если да, то почему?
 
 

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