Предохраняться в течение месяца после вакцинации посоветовал молодоженам минздрав РК

Астана. 14 июля. КазТАГ - Предохраняться в течение месяца после вакцинации посоветовала молодоженам руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова.
«Если молодожены планируют, конечно, все молодожены, скорее всего, планируют в ближайшее время иметь детей, им надо после вакцинации в течение одного месяца, от 21 до 28 дней, до одного месяца предохраняться от наступления беременности, поэтому молодоженам рекомендуем получить прививку, чтобы они потом не заболели, тем более, будущая мама, чтобы во время беременности она была защищена, и в течение одного месяца предохраняться. Это, я думаю, не такой длительный срок», - сказала Кожапова на брифинге в среду.
Ранее КазТАГ сообщал, что специалисты не исключают наличия бессимптомных носителей «дельта»-штамма в Казахстане. Пробу на аллергию перед вакцинацией от коронавируса не делают, сообщила Роза Кожапова. Заболевшим после первой дозы придется начинать курс вакцинации заново.
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