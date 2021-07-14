"Никого не щадит эта зараза". Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Александр Стефанович. © wikipedia.org



Во вторник, 13 июля, в московской больнице скончался известный кинорежиссер, писатель, сценарист и актер Александр Стефанович. Заслуженному деятелю искусств было 76 лет. Об этом "Комсомольской правде" стало известно от источника, сообщает Tengrinews.kz."Да, действительно умер", - подтвердил собеседник издания. Предварительно причина смерти - коронавирус. Однако эти данные пока что точно не подтверждены."Пока что сказать, что умер именно от коронавируса, не можем", - заявил изданию источник.Стефанович находился в реанимации в больнице имени Бахрушиных. Ранее СМИ писали, что режиссер попал в медучреждение с коронавирусом, однако сам он опровергал эти сообщения.Информацию о смерти Стефановича подтвердил его друг, музыкант Александр Левшин."Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза", - написал он в Facebook и во "ВКонтакте".Александр Стефанович работал в жанре музыкального фильма. Создал такие ленты, как "Душа", "Начни сначала". В 1974 году поставил первый советский киномюзикл "Дорогой мальчик", снял первые в СССР музыкальные клипы. Именно он стал создателем сценического образа Аллы Пугачевой, с которой находился в браке с 1977 по 1981 год.