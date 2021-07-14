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"Никого не щадит эта зараза". Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Просмотров:491 Опубликовано: Вчера, 23:08
"Никого не щадит эта зараза". Умер бывший муж Аллы Пугачевой
© instagram/alla_orfey
Во вторник, 13 июля, в московской больнице скончался известный кинорежиссер, писатель, сценарист и актер Александр Стефанович. Заслуженному деятелю искусств было 76 лет. Об этом "Комсомольской правде" стало известно от источника, сообщает Tengrinews.kz.

"Да, действительно умер", - подтвердил собеседник издания. Предварительно причина смерти - коронавирус. Однако эти данные пока что точно не подтверждены.

"Пока что сказать, что умер именно от коронавируса, не можем", - заявил изданию источник.

"Никого не щадит эта зараза". Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Александр Стефанович. © wikipedia.org


Стефанович находился в реанимации в больнице имени Бахрушиных. Ранее СМИ писали, что режиссер попал в медучреждение с коронавирусом, однако сам он опровергал эти сообщения.

Информацию о смерти Стефановича подтвердил его друг, музыкант Александр Левшин.

"Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза", - написал он в Facebook и во "ВКонтакте".



Александр Стефанович работал в жанре музыкального фильма. Создал такие ленты, как "Душа", "Начни сначала". В 1974 году поставил первый советский киномюзикл "Дорогой мальчик", снял первые в СССР музыкальные клипы. Именно он стал создателем сценического образа Аллы Пугачевой, с которой находился в браке с 1977 по 1981 год.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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OpOp (Посетители) Сегодня, 00:08
Ну и на кой нам эта новость? Тут даже не подтверждается коронавирус. 76 лет было. Что значит "никого не щадит"? А как же 188 миллионов выздоровевших?

ЗЫ вру, 123 миллиона выздоровевших, а 188 это общее число зарегистрированных заражений.
 
 

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