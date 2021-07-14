Талибы ввели исламские порядки на захваченных территориях Афганистана - СМИ

После захватов удаленных районов на севере Афганистана движение "Талибан" издало письменные приказы, в которых потребовало возвращения к жестким исламским порядкам. Об этом сообщает издание The Hindu, ссылаясь на слова жителей подконтрольных районов, передает Tengrinews.kz.



По словам афганцев, мужчинам отныне запрещено брить бороды, молодежи - носить одежду красного и зеленого цветов, ассоциирующихся с флагом государства, а женщинам нельзя покидать дома без сопровождения.



"Было много женщин и молодых девушек, которые занимались вышиванием, пошивом одежды и обуви. Теперь приказ талибов напугал нас", - рассказывает жительница пограничного поселка Шир Хан Бандар, работавшая на местной фабрике.



По ее словам, женщины никогда не смогут работать в районах, находящихся под контролем "Талибана", поэтому многие покинули дома и сбежали на юг страны.



Повстанцы, по словам местных жителей, также запретили курение и предупредили, что с любым нарушителем правил "будут серьезно бороться".



Также The Hindu сообщает, что недавно в соцсетях появились заявления, якобы исходящие от комиссии "Талибана" по культуре, с требованием для всех имамов и мулл "предоставить "Талибану" список девушек старше 15 лет и вдов до 45 лет, которые должны выйти замуж за боевиков "Талибана". Движение отрицает причастность к подобным постам и расценивает их как пропаганду.



"Это безосновательные утверждения", - сказал Забихулла Муджахид, пресс-секретарь группы. "Это слухи, распространяемые с использованием сфабрикованных бумаг".



"Талибан" настаивает на том, что будет защищать права человека, особенно женщин, но только в соответствии с "исламскими ценностями".



Однако сами афганцы из захваченных районов настаивают, что слухи о предоставлении девушек и женщин в жены талибам - правда.



Издание напоминает, что "Талибан" правил Афганистаном с 1996 по 2001 год.



Тогда женщинам приказывали оставаться дома без сопровождения родственников-мужчин, девочкам запрещалось посещать школу, а тех, кто был признан виновным в таких преступлениях, как супружеская измена, забивали камнями до смерти.



У мужчин было относительно больше свободы, но им приказывали не бриться, их избивали, если они не посещали молитвы, также им велели носить только традиционную одежду.



Афганистан глубоко консервативен, и некоторые сельские районы страны придерживаются аналогичных правил даже без надзора со стороны талибов, но повстанцы пытались навязать эти указы даже в более современных центрах.



Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикальной организации "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Казахстанский журналист и фотограф Григорий Беденко, в течение 20 лет регулярно ездивший в Афганистан, объяснил сложившуюся ситуацию и оценил ее влияние на Казахстан.