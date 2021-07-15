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Заразен ли человек для окружающих после вакцинации от COVID-19

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:30
Заразен ли человек для окружающих после вакцинации от COVID-19
Фото из открытых источников
После вакцинации от коронавируса человек не заразен для окружающих. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев, передает zakon.kz.

Человек не может быть заразным после прививки от коронавируса, потому что ни в одной вакцине нет живого коронавируса. Он либо инактивирован, либо это его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус. Живого коронавируса там нет и близко. Что касается симптомов гриппа, которые могут проявиться, то не стоит путать их с реальным заражением. И температура, и другие яркие симптомы являются всего лишь нормальной внутренней реакцией организма на фрагменты микроорганизма и свидетельствуют о том, что иммунная система правильно воспринимает введенную прививку, - сообщил он ТАСС.

При этом, как пояснил врач-вирусолог Виктор Ларичев, носители вируса, которые прошли вакцинацию, продолжают его распространять и остаются опасными для окружающих.

Человек может быть заразен после прививки только в том случае, если он пришел на вакцинацию уже заболевшим, и это не было установлено. В таком случае после введения препарата его заразность сохраняется. Однако в том случае, если человек был здоров и привился, он не может заражать, - отметил он.

По его словам, опасения россиян связаны с тем, что в ранее разработанных вакцинах использовался живой вирус. В связи с этим после прививок люди действительно становились заразными на определенный период времени.

- Я понимаю, откуда идет такое убеждение, - например, вакцина от краснухи действительно содержит живой вирус ослабленный, и, в принципе, человек после вакцинации может быть заразен. Поэтому эта прививка не ставится беременным, например. Однако в случае с ковидом такого варианта развития событий не может быть, потому что даже в "Спутнике V", в составе которого содержится фрагмент вируса, он не может размножаться. В таком случае человек не может никого заражать, рассказал Виктор Ларичев.


Источник: zakon.kz
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