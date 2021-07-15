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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почти 10 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода

Просмотров:592 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Почти 10 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода
Фото из открытых источников
По информации Бюро национальной статистики, за 6 месяцев в Казахстан прибыло 3 662 человека, число выбывших составило - 9 862 человека, сообщает zakon.kz.

Сальдо миграции составило -6200 человек, - говорится в отчете.

Как отмечается, основной миграционный обмен страны происходит со странами СНГ.

Доля прибывших из стран СНГ составила 84,3%, выбывших - 82,1% от общего числа мигрантов.

Между тем численность мигрантов, переезжающих в пределах республики увеличилась на 23,5%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (11647 человек), Нур-Султан (8920 человек), Шымкент (7342 человека), и Мангистауской области (327 человек).


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Romeo (Посетители) Сегодня, 12:31
Очень многие действительно хотят уехать. Но лично мне кажется что от себя далеко не уедешь. Тут на самом деле много перспектив и возможностей, в отличии от той же России, где кроме двух столиц и пары крупных городов - царит полная разруха.

Другое дело, что все возможности которые тут есть открывается только тогда, когда пройдёшь пару кругов ада коррупции, побегаешь по налоговым, где сидят работнички, которые "ничего не знают"... Побегать, в общем придётся, понервничать знатно.
 
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  • babe
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:58
И это еще пандемия мешает. Пора задуматься.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 11:34
Наши 3 семьи тоже в этом числе. Вовремя уехали, те кто сейчас хочет уехать, не могут, так как недвижимость в России очень подорожала. А желающих переехать, среди знакомых в Актау, очень много.
 
 

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