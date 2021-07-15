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Кто должен получить прививку, чтобы ходить на работу - список обновлен

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:38
Кто должен получить прививку, чтобы ходить на работу - список обновлен
Фото: Турар Казангапов
В новом постановлении главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова расширен перечень объектов, которых обязали вакцинировать своих сотрудников от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Вакцинироваться (или проходить ПЦР-тестирование еженедельно) должны сотрудники:

- объектов по оказанию услуг населению - это ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, SPA и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг;
- объектов оптовой и розничной торговли и хранения продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;
- объектов культуры и досуга - это музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации;
- объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения - это гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги;
- организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;
- организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров для взрослых и детей, учебнопроизводственных комбинатов и других внешкольных организаций;
- объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения - это санатории, дома, базы и зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря - пришкольные, загородные, туристские базы;
- объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стритфуды;
- медико-социальных объектов всех типов - дома престарелых, инвалидов, дома ребенка;
- организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;
- аптечных организаций;
- объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства - организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийноспасательные службы, КСК и ОСИ;
- организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
- объектов досуга, развлекательных игровых объектов - компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры и парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и пункты/точки по реализации лотерейных билетов;
- объектов связи и телекоммуникаций.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Напомним, в Казахстане утвердили новые сроки обязательной вакцинации. Теперь в срок до 10 августа 2021 года нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19.

Под исключение подпадают граждане, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Невакцинированные сотрудники должны будут сдавать ПЦР-анализ раз в неделю. Как заявлял ранее министр здравоохранения Алексей Цой, платить за тесты придется самим сотрудникам или их работодателям.


Источник: Tengrinews.kz
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