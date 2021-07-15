«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.61 KZT
  • €1 = 501.88 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Главный санитарный врач изменил правила въезда в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Главный санитарный врач изменил правила въезда в Казахстан
Фото Турар Казангапов
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов изменил правила въезда в Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, передает Tengrinews.kz.

"Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии справки (ПЦР. - Прим.) и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи", - говорится в постановлении.

Новые правила касаются лишь въезда в страну на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах. Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, правила пересечения границы авиасообщением не изменились.

Напомним, в Казахстане утвердили новые сроки обязательной вакцинации. Теперь в срок до 10 августа 2021 года нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19.

Кроме того, в новом постановлении главного санитарного врача Казахстана обновлен перечень объектов, сотрудников которых обязали вакцинироваться от коронавируса.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика