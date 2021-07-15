Главный санитарный врач изменил правила въезда в Казахстан

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов изменил правила въезда в Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, передает Tengrinews.kz.
"Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии справки (ПЦР. - Прим.) и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи", - говорится в постановлении.
Новые правила касаются лишь въезда в страну на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах. Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, правила пересечения границы авиасообщением не изменились.
Напомним, в Казахстане утвердили новые сроки обязательной вакцинации. Теперь в срок до 10 августа 2021 года нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19.
Кроме того, в новом постановлении главного санитарного врача Казахстана обновлен перечень объектов, сотрудников которых обязали вакцинироваться от коронавируса.
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