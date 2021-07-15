Обвиняемый в изнасиловании Асель Айтпаевой найден мертвым в Грузии

Обвиняемый в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней казахстанки Асель Айтпаевой скончался при невыясненных обстоятельствах в Грузии. Об этом сообщает mtavari.tv, передает Tengrinews.kz.



Адвокат обвиняемого Бесика Тордуа Лаша Шукакидзе подтвердил информацию о смерти подзащитного. По его словам, неделю назад Тордуа был переведен из пенитенциарного учреждения в клинику. Сообщается, что на спине у него были синяки. Точная причина смерти неизвестна.



Казахстанка Асель Айтпаева была найдена мертвой во дворе жилого дома в Грузии 5 мая. Перед смертью она успела отправить подруге аудиосообщение, в котором слышно, как некий мужчина угрожает ей расправой.



Прокуратура Грузии заявила, что перед смертью девушка была изнасилована. Подозреваемого в преступлении - Бесика Тордуа - задержали на следующий день. Ему грозило от 8 до 10 лет лишения свободы. Грузинские СМИ распространили фото подозреваемого.



Также генпрокуратура Грузии заочно предъявила обвинение дальнему родственнику Асель Мурату Мейрбекову.



16 мая полиция Нур-Султана задержала Мурата Мейрбекова. В суде сообщали, что он подозревается в совершении сделки в отношении девушки в целях ее эксплуатации под предлогом трудоустройства в Грузии, повлекшей по неосторожности смерть (статья 128 часть 4 пункт 2 УК).



Также Казахстан планировал направить в Грузию следственно-оперативную группу по данному делу.



Глава МВД Ерлан Тургумбаев заявлял, что не может огласить материалы расследования до окончания следственных действий.



В селе близ Нур-Султана простились с погибшей в Грузии Асель Айтпаевой



По данным СМИ, погибшая девушка приехала в Грузию на работу в апреле. Сначала она жила в городе Рустави у родственников, а затем переехала в Тбилиси.