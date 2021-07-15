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Обвиняемый в изнасиловании Асель Айтпаевой найден мертвым в Грузии

Просмотров:434 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Обвиняемый в изнасиловании Асель Айтпаевой найден мертвым в Грузии
Фото:instagram.com/assel_ayt
Обвиняемый в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней казахстанки Асель Айтпаевой скончался при невыясненных обстоятельствах в Грузии. Об этом сообщает mtavari.tv, передает Tengrinews.kz.

Адвокат обвиняемого Бесика Тордуа Лаша Шукакидзе подтвердил информацию о смерти подзащитного. По его словам, неделю назад Тордуа был переведен из пенитенциарного учреждения в клинику. Сообщается, что на спине у него были синяки. Точная причина смерти неизвестна.

Казахстанка Асель Айтпаева была найдена мертвой во дворе жилого дома в Грузии 5 мая. Перед смертью она успела отправить подруге аудиосообщение, в котором слышно, как некий мужчина угрожает ей расправой.

Прокуратура Грузии заявила, что перед смертью девушка была изнасилована. Подозреваемого в преступлении - Бесика Тордуа - задержали на следующий день. Ему грозило от 8 до 10 лет лишения свободы. Грузинские СМИ распространили фото подозреваемого.

Также генпрокуратура Грузии заочно предъявила обвинение дальнему родственнику Асель Мурату Мейрбекову.

16 мая полиция Нур-Султана задержала Мурата Мейрбекова. В суде сообщали, что он подозревается в совершении сделки в отношении девушки в целях ее эксплуатации под предлогом трудоустройства в Грузии, повлекшей по неосторожности смерть (статья 128 часть 4 пункт 2 УК).

Также Казахстан планировал направить в Грузию следственно-оперативную группу по данному делу.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев заявлял, что не может огласить материалы расследования до окончания следственных действий.

В селе близ Нур-Султана простились с погибшей в Грузии Асель Айтпаевой

По данным СМИ, погибшая девушка приехала в Грузию на работу в апреле. Сначала она жила в городе Рустави у родственников, а затем переехала в Тбилиси.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:31
Насильников надо кастрировать.
 
 

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